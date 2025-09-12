Sjuksköterska bemanningsservice NU-sjukvården - utvecklingen finns här!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2025-09-12
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du utvecklas och växa i din roll som sjuksköterska? Ta chansen att vara med och fortsätta att utveckla och stärka Bemanningsservice goda rykte!
Som sjuksköterska i Bemanningsservice har du ett mycket omväxlande och lärorikt arbete där du får möjlighet att växa i din roll och utveckla en bred kompetens som sjuksköterska.
Att arbeta i Bemanningsservice är flexibelt och roligt! Hos oss får du ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med ett gott gäng!
Bemanningsservice NU-sjukvården
NU-sjukvårdens Bemanningsservice är organiserad under Kirurgkliniken och är en bemanningsenhet vars uppdrag är att främst täcka verksamheternas behov vid korttidsfrånvaro. Bemanningsservice bemannar sjukhusets alla områden med både sjuksköterskor och undersköterskor.
Som sjuksköterska i Bemanningsservice har du en hemavdelning på antingen Område I eller Område II, men kan arbeta på flera avdelningar inom alla områden. Under sommarperioden arbetar du, samt har semester planerad på din hemavdelning. När behovet finns kan sjuksköterska placeras på en och samma avdelning under 6-8 veckor.
För din flexibilitet, kompetens och vilja att varva arbete mellan flera olika enheter erbjuder vi dig ett lönetillägg!
Hos oss erbjuder vi individuellt anpassad bredvidgång och vidareutveckling, i form av kontinuerlig kompetensutveckling/internutbildning inom de kunskapsområden som vi identifierar tillsammans. Vi vill att du ska känna dig trygg och att ditt arbete ska vara säkert!
Att arbeta i Bemanningsservice
Som medarbetare hos oss i Bemanningsservice är du underställd enhetschefen i Bemanningsservice. Ditt uppdrag är att täcka frånvaro på de avdelningar på sjukhuset som du är knuten till. De kan vara inom olika medicin-och kirurgspecialiteter eller ortopedi. Det innebär att du får möjlighet att se flera olika verksamheter och stimulerande arbetsmiljöer, samt växa i din roll som sjuksköterska med nya personliga utmaningar.
Vem söker vi?
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med två års yrkeserfarenhet. Vi ser gärna att du arbetat minst ett år med sjukhusvård/akutsjukvård.
Dina personliga egenskaper är mycket betydelsefulla då detta arbete handlar om kundfokus och patientfokus. Du är positiv och engagerad och har lätt för att anpassa dig till olika arbetsmiljöer, arbetsuppgifter och du har en god kommunikativ förmåga.
Som person behöver du känna dig trygg i din yrkesroll och kunna arbeta självständigt med en uttalad service- och ansvarskänsla. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi hoppas att du vill bidra med din kompetens och utvecklas tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-09-12Övrig information
Urval och intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden, så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Låter det intressant? Hör gärna av dig så berättar vi mer!
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område II, Bemanningsservice Kontakt
Marianne Andersson, Enhetschef tfn010-4356818 Jobbnummer
9506551