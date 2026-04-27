Sjuksköterska Bemanning Asih Sommaren 2026
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Capio Bemanning & Rekrytering (CBR) erbjuder bemanningsuppdrag och rekryteringsuppdrag över hela Sverige. Bemanning av specialistläkare, legitimerade läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister inom bl.a Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO). Vi erbjuder flexibla och varierande uppdrag med konkurrenskraftiga villkor. Bemanningsuppdragen varierar från enstaka pass till uppdrag över längre tidsperioder.
Din roll
Nu inför sommaren söker vi självständiga sjuksköterskor som vill ingå i vårt team med duktiga och uppskattade kollegor till Capios ASIH-enheter. Det är ett bra tillfälle för dig som har funderat på denna unika vårdform. Du kommer vara en del av ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Avancerad sjukvård i hemmet gör det möjligt för våra patienter att få vistas i sina hem trots ett stort vårdbehov. Vi erbjuder vård i hemmet för patienter i behov av medicinska behandlingar vid sjukdom, sjukdomsförsämring och palliativa insatser.
Varierande och givande uppgifter. Sedvanliga arbetsuppgifter såsom medicinering, smärtlindring, såromläggning, provtagning mm. Då patienterna vårdas i sina hem är körkort ett krav. Du är en viktig del i att bidra till en god patientsäkerhet och att vara ett stöd för anhöriga.
Vi erbjuder dig
Marknadsmässig ersättning och kollektivavtal, sommar bonus.
Flexibilitet, arbeta deltid eller heltid
Vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teamet
Friskvård
Förmånliga rabatter hos Specsavers
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har minst två års erfarenhet inom yrket. Tidigare erfarenhet av ASiH är önskvärt men inget krav. Vi vill att du finns tillgänglig för arbete under v 26-33. Jobbet kräver att du kan prioritera och känner dig bekväm med att arbeta självständigt ute hos patienterna. För oss är personliga egenskaper viktiga. De personliga egenskaper vi värdesätter är flexibilitet, positivitet där du bidrar med ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat samt att du har ett genuint intresse för människor.
Goda kunskaper i Svenska, både tal och skrift.
Tycker du att det här låter intressant? Då vill vi höra mer om dig!
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande.
Går du vidare i processen görs bakgrundskontroller mot polisens belastningsregister.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7113357-1969066". Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Nytorpsvägen 10 (visa karta
)
191 35 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9878362