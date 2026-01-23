Sjuksköterska, Behandlingsenhet & Inskrivningsmottagning, Lycksele
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland / Sjuksköterskejobb / Lycksele Visa alla sjuksköterskejobb i Lycksele
2026-01-23
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland i Lycksele
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele sjukhus är ett lagom stort, välutrustat sjukhus. Vi bedriver ett nära samarbete med alla kliniker på sjukhuset. Närheten till varandra ger en unik möjlighet till utveckling och till stark gemenskap.
Kirurgiskt centrum södra Lappland är en klinik med bred verksamhet och hög kompetens. Inom kliniken finns vårdavdelning, mottagning, operationsavdelning, akutmottagning, intensivvårdsavdelning, uppvakningsavdelning och helikopterverksamhet.
Vi söker nu en sjuksköterska som vill arbeta på vår behandlingsenhet för onkologisk vård i kombination med inskrivningsmottagning.
Behandlingsenheten är en mindre dagvårdsavdelning där det ges behandling till patienter fyra dagar i veckan, både i kurativ och palliativ fas av sin cancersjukdom. Vi är en liten enhet med tätt samarbete och gott arbetsklimat.
Inskrivningsmottagningen är en del av kirurgiskt centrums vårdavdelning där inskrivningssjuksköterskan är en viktig del av ett team med undersköterska, läkare och fysioterapeut.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss vill du bidra med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och delaktiga.
På vår behandlingsenhet för onkologisk vård arbetar du med att ge behandling till patienter med olika cancersjukdomar. Som inskrivningssjuksköterska arbetar du i ett multidisciplinärt team för att förbereda patienter inför kommande operationer. Din roll är en samordningsfunktion inom teamet. Du planerar din arbetsdag och lägger självständigt upp arbetet med patienten i fokus. Det är meriterande att ha något års erfarenhet som sjuksköterska.
Vi erbjuder strukturerad och individuellt anpassad inskolning.
Vår arbetsplats erbjuder:
* Trygghet som skapas genom respekt, stöd och öppen kommunikation. Arbete i team med alla professioner och tydliga rutiner samt starkt samarbete.
* För att göra skillnad för varandra och våra patienter fokuserar vi på att uppmuntra, respektera och se varandra. Empati, hjälpsamhet och professionellt bemötande är avgörande för oss.
* Utveckling som innebär kontinuerlig utbildning, nytänkande och att alla åsikter tas på allvar.
* Rotationstjänster, flexibilitet och konstruktiv kritik som främjar förbättringar.
Tillsammans bygger vi en positiv arbetsmiljö där vi lär av varandra, delar kunskap och utvecklas varje dag.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med något års erfarenhet. För att lyckas och trivas i rollen behöver du ha en empatisk förmåga och vara lyhörd för denna patientgrupps behov. Noggrannhet, flexibilitet och god samarbetsförmåga är också önskvärda egenskaper.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Kontakt
Avdelningschef
Ylva Nyberg ylva.nyberg@regionvasterbotten.se 0950-391 90 Jobbnummer
9700901