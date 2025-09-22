Sjuksköterska/barnsjuksköterska till Neonatalavdelning 45, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2025-09-22
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om du gillar variation i både arbete och tempo så är avdelning 45 rätt arbetsplats för dig. Vi är en akut- och intensivvårdsavdelning som vårdar sjuka nyfödda barn och för tidigt födda barn från gestationsvecka 28. Vi arbetar i tvärprofessionella team, bestående av barnläkare, sjuksköterska och undersköterska och kärnan i vårt arbete är alltid den familjecentrerade vården. Hos oss är arbetet inte bara varierat och roligt, utan även mycket lärorikt och givande. Vi ger dig goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrke genom spännande arbetsuppgifter, interna utbildningar och möjlighet till vidareutbildning.
Hos oss tillämpar vi en individuell inskolning som grundar sig i vilka förkunskaper du besitter. För oss är det viktigt att du är trygg i din roll innan du börjar arbeta som en av två sjuksköterskor under ett arbetspass. Vi välkomnar både dig som är ny i din profession och dig som har längre erfarenhet. Är du ny i din roll som sjuksköterska erbjuder vi som grund åtta veckors inskolning som följs av fyra veckor där du arbetar självständigt men som en av tre sjuksköterskor.
Hos oss erbjuds du:
Kompetensklassificering i olika steg som främjar din individuella kompetensutveckling och löneutveckling
Möjlighet till vidareutbildning
Utrymme för ett flexibelt schema tack vare önskeschema och arbetstidsmodell
Möjlighet att välja mellan friskvårdstimme och friskvårdsbidrag
Individanpassad inskolning
En miljö där vi satsar mycket på utbildning, både teoretiskt och praktiskt
Kollegor som älskar att arbeta inom neonatalvården
Vi söker nu sjuksköterskor/barnsjuksköterskor till vårt team! Tjänsterna avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Sjuksköterska/barnsjuksköterska till Neonatalavdelning 45, SundsvallPubliceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Sedervanlig neonatal omvårdnad
Läkemedelshantering
Larmberedskap till förlossning och operation
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har goda kunskaper i engelska i tal
Det är meriterande om du
Har ytterligare språkkunskaper
Har specialistutbildning mot barn- och ungdomssjukvård
Har erfarenhet av arbete på neonatal-, akut- eller intensivvårdsavdelning
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Stabil
Flexibel
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Enhetschef
Linn Estefors +4660182302 Jobbnummer
9520493