Sjuksköterska/Barnsjuksköterska till Medicinavdelning Barn

Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vilka är vi?
Medicinavdelning barn är en barnmedicinsk akutavdelning inom Drottning Silvias barnsjukhus med uppdrag att bedriva vård, forskning och utbildning.
Hos oss vårdas barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år med allmänpediatriska sjukdomar. Till oss kommer också barn och ungdomar som är i behov av högspecialiserad vård såsom till exempel lungsjukdomar, metabola sjukdomar, neurologi, lever-, njur- och tarmsjukdomar samt transplantation.
Avdelningen ligger i den nybyggda delen av barnsjukhuset där vi har ännu bättre möjlighet att tillgodose barnens och de anhörigas behov av en ombonad, säker, trygg och läkande miljö. Även personalens behov av en god arbetsmiljö som inbjuder till lärande och delaktighet kan tillgodoses. I det nya barnsjukhuset arbetar vi enligt modellen "Patient närmre vård" där fokus ligger på mötet med patienten samt närhet och delaktighet för både patient, anhöriga och medarbetare. Vi arbetar i team bestående av sjuksköterska, undersköterska, läkare samt fler yrkeskategorier utefter barnets behov.
Vad får du jobba med?
Som sjuksköterska hos oss får du möta patienter med många olika diagnoser. Arbetet handlar också om att stödja och involvera föräldrar i omvårdnadsarbetet. Det är ett intressant och utmanande arbete där du hela tiden lär dig nya saker.
Vi vill att du ska få en positiv och trygg start. Därför har vi utformat ett introduktionsprogram där åtta veckors introduktion ingår. Vi har dessutom mentorssjuksköterskor som erbjuder stöd i det kliniska arbetet. Vi är en arbetsplats där alla är delaktiga för att skapa en god och säker vård.
Varför ska du välja oss?
Vill du vara med och forma framtidens sjukvård genom engagemang och delaktighet - då ska du välja oss, där små hjältar är i trygga händer.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i en extra satsning, vårt pediatriska kliniska basår. Det kliniska basåret är obligatoriskt och pågår under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning samt möjlighet till att fördjupa sig i någon specifik vårdprocess på avdelningen.
Vem söker vi?
Du som börjar hos oss är legitimerad sjuksköterska med intresse för att arbeta med sjuka barn och deras familjer. Specialistutbildning inom barn och ungdomssjukvård och/eller erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska är meriterande. Du är beredd att ta ett stort ansvar och kan arbeta både självständigt och i team. Vi söker sjuksköterskor för både dag- och nattjänstgöring.
Vi kommer att intervjua löpande så sök gärna redan idag! Är det något du funderar på så är det bara att höra av sig.
Välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
