Sjuksköterska/barnsjuksköterska till Mag-tarm och levermottagning barn
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-10-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
På Mag-tarm och levermottagning barn utreder och behandlar vi patienter från 0-18 år med olika besvär från mage och tarm.
Mottagningen är uppdelad i tre team: transplantation, IBD och nutrition. Patienterna som kommer till oss kan vårdas för allt från celiaki till svåra leversjukdomar. Vi ger behandlingar och infusioner vid inflammatoriska tarmsjukdomar och följer och utreder patienter både före och efter transplantation av njurar eller lever. På mottagningen tas patienter med nutritionsproblematik emot där våra sjuksköterskor även stöttar övriga verksamheter på barnsjukhuset. Många patienter följer vi från att de är små tills de går över i vuxensjukvården och där är överföringsprocessen en del av vårt arbete.
Vi arbetar i team som består av barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och barnläkare. Vi har också ett nära samarbete med dietister, kuratorer och psykologer i omvårdnaden av våra patienter. Vi är ett glatt gäng medarbetare med god sammanhållning och vi månar om både om våra patienter och varandra.
Vi erbjuder!
En trygg och säker introduktion med erfarna kollegor anpassad efter dina behov och din erfarenhet.
Patientnära arbete med barn och familjer där patienten alltid är i fokus.
Ett stimulerande arbete med gott stöd av erfarna arbetskamrater och med goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.
Kompetensutveckling och utbildningar utifrån dina och verksamhetens behov.
Ett självständigt och utvecklande arbete som sjuksköterska.
I arbetet ingår helgtjänstgöring var femte helg enligt överenskommet upplägg i någon av verksamhetens dygnet-runt enheter. Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Patientbesöken innefattar bland annat samtal, undersökningar, provtagningar, läkemedelsbehandlingar, vaccinationer, sondsättning och omläggningar. Kring besöken ingår även administration och förberedelser och efterarbete.
Som sjuksköterska har man både självständiga sjuksköterskebesök där patienter tas emot men även mottagning tillsammans med läkare och andra yrkeskategorier som exempelvis dietister. En av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att planera och genomföra infusionsbehandling till patienter. Utöver patientbesök innefattar arbetet rådgivning, planering och bokning av besök. På vår mottagning bedrivs förutom sjukvård även forskning och utvecklingsarbete. Mottagningen är involverad i flertalet uppdrag som hör till Nationell högspecialiserad vård (NHV) där du som sjuksköterska är delaktig i planering och omhändertagande av patienter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller barnsjuksköterska med några års erfarenhet av yrket. Det är meriterande om du är barnsjuksköterska eller har erfarenhet av mottagningsarbete och/eller arbete med barn. Som sjuksköterska tycker du mycket om att arbeta med barn och familjer. Att bygga relationer samt att inge trygghet och förtroende kommer naturligt för dig. Du trivs med att träffa människor med olika bakgrund och förutsättningar och är lyhörd i dialog. Att strukturera och ta egna initiativ är något du behärskar samtidigt som du har en god samarbetsförmåga, både med patienter, anhöriga, kollegor och andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/3849". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mag-tarm och levermottagning barn Kontakt
Vårdenhetschef, Kristina Lundqvist Dahmén 072-2070869 Jobbnummer
9564080