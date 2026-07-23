Sjuksköterska/Barnsjuksköterska till Barn- och ungdomsavdelning 26, USÖ
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-07-23
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Vi har nu fått möjlighet att utöka med fler sjuksköterskor på avd 26 därför söker vi nu dig som är intresserad av att arbeta inom vår fantastiska barnsjukvård i en omväxlande och lärorik arbetsmiljö.
Avdelning 26 är en vårdavdelning med 18 vårdplatser för barn och ungdomar med medicinska och eller kirurgiska sjukdomstillstånd. Verksamheten har stor spännvidd och inbegriper såväl vård av kroniskt sjuka barn, som barn med kortvarigt behov av sjukvård.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med omvårdnad, observation, provtagning och behandling samt andra sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på vårdavdelning. Vi har ett nära samarbete med läkare, undersköterskor samt kontakt med övriga yrkeskategorier.
På avdelning 26 får du arbeta med barn i olika åldrar med utgångspunkt i familjecentrerad vård vilket innebär nära samarbete med barnets föräldrar/vårdnadshavare.
Vi är angelägna om att bedriva vård av hög kvalitet, och vill kännetecknas av gott bemötande, vänlighet och omtanke.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom eller erfarenhet av arbete med barn är meriterande.
På avdelning 26 arbetar både barnsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor. Du som är grundutbildad sjuksköterska får en tillsvidare Hälso- och sjukvårds anställning med placering på avdelning 26.
Möjlighet till betald vidareutbildning finns.Så ansöker du
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Inom verksamhetsområde barn- och ungdomsmedicin bedriver vi en bred pediatrisk verksamhet och har god kompetens inom många subspecialitetsområden. Här finns en neonatalavdelning, en pediatrisk vårdavdelning för barn och ungdomar med både medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, mobilt barnteam, barn- och ungdomsmottagning, dagvård och tre öppenvårdspediatriska mottagningar. På barn-och ungdomskliniken arbetar dietist, kurator, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut, lärare och lekterapeut i ett nära samarbete med varandra och med övrig vårdpersonal. Verksamheten har drygt 200 anställda.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
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Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Biträdande enhetschef
Anna Ekvall anna.ekvall@regionorebrolan.se 019-602 33 51 Jobbnummer
10009840