Sjuksköterska/barnmorska vikariat till Vårdavdelning 72, natt/treskift
2026-01-13
Vill du bli vår nya medarbetare? Vi söker sjuksköterskor/barnmorskor på vikariat 6 månader.
Du kan antingen arbeta enbart natt eller treskift.
Gynekologiska vårdavdelningen 72 söker nu barnmorskor och sjuksköterskor med intresse för kvinnosjukvård. Är du sjuksköterska eller barnmorska och vill arbeta i en trevlig och kompetent arbetsgrupp? Då kan avdelning 72 vara något för dig.
Arbetsbeskrivning
Arbetet på avdelningen har stort fokus på samarbete och vi arbetar prestigelöst för att göra det bästa för våra patienter och värnar om vår goda arbetsmiljö.
Vi arbetar teambaserat med patienten i fokus. Avdelningen har 10 slutenvårdsplatser där akut vård bedrivs, vi tar emot kvinnor främst från den gynekologiska akutmottagningen. Vi vårdar även patienter som kommer för elektiva operationer där fokus är pre- och postoperativ vård samt kvinnor som genomgår abort.
På avdelningen bedriver vi olika förbättringsarbeten, vid anställning finns möjlighet att ingå i vår förbättringsgrupp.
Det finns även möjlighet att skolas in på operation där vi opererar kvinnor i Propofolsedering.
Vi har ett nära samarbete med abortenheten, Gynakuten och Akutmottagningen för våldtagna.
I denna tjänst ingår rotation till annan enhet. Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Vi söker dig som är ödmjuk, har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation och har ett respektfullt bemötande. Du är även intresserad av att bidra med din kunskap och entusiasm, tar egna initiativ och ser möjligheter till utveckling inom verksamheten. Du förenar självständigt arbete med god förmåga att samarbeta. Utöver detta är du lösningsorienterad och arbetar prestigelöst.
Legitimerad sjuksköterska eller barnmorska med minst 2 års erfarenhet. Det är fördelaktigt om du har några års erfarenhet inom yrket och har arbetat natt tidigare.
Du bör ha ett intresse för gynekologisk eller kirurgisk sjukvård, men behöver inte ha någon erfarenhet av det. Oavsett bakgrund får du en individuellt anpassad introduktion.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen att bli en del av vårt team och göra skillnad i patienternas liv varje dag!
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför värnar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om villkor och vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsyn
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södersjukhuset AB, Kvinnosjukvård och förlossning Kontakt
Susanne Engdahl 08-12362748 Jobbnummer
9680372