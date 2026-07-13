Sjuksköterska/Barnmorska till Gynmottagningen, Piteå sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Piteå Visa alla sjuksköterskejobb i Piteå
2026-07-13
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Gynmottagningen Piteå sjukhus tillhör VO Obstetrik och gynekologi i Norrbotten som är en länsklinik. Vid mottagningen i Piteå så finns gynmottagning, specialistmödravård samt BB-eftervård. Mottagningen består av läkare, barnmorskor, sjuksköterska, undersköterska och medicinska sekreterare.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/barnmorska med kunskaper i svenska språket i både tal och skrift och engelska samt med några års yrkeserfarenhet. Meriterande är kunskaper i andra språk och mottagningserfarenhet. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Som person ser vi att du är initiativtagande och tar ansvar för din uppgift. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
Det här får du arbeta med
Som sjuksköterska/barnmorska hos oss arbetar du med telefonrådgivning och tidsbokning, du har eget ansvar som kontaktperson för utvalda patientgrupper, tillexemper endometriospatienter. För dig som barnmorska finns möjligheter att arbeta brett inom verksamheten med exempelvis egen mottagning, specialistmödravård, amningsstöd, bb eftervård och uppföljning. Vi erbjuder ett arbete med stor variation där du får möjlighet att utveckla din kompetens inom flera områden beroende på intresse och erfarenhet.
Det här erbjuder vi dig
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
972 41 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Elisabeth Lindblad elisabeth.lindblad@vardforbundet.se Jobbnummer
10001185