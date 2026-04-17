Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen och BB/GYN
2026-04-17
Vi söker nu sjuksköterska/barnmorska för rotation mellan gynekologiska mottagningen och BB/Gynavdelningen, Kvinnokliniken i Norrköping. Vår vision är: Tillsammans - för kvinnans bästa hälsa genom livet.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
I arbetstiden här hos oss ingår utbildning och möjlighet till utvecklingsarbete. Vi tillhandahåller individanpassad introduktion och alla nya medarbetare får en mentor.
Vi har en förlossningsavdelning med cirka 2 300 förlossningar om året samt en BB/Gyn-avdelning för eftervård som även handlägger länets alla elektiva kejsarsnitt. Den gynekologiska processen omfattar benign slutenvårdskirurgi och en gynekologisk mottagning med dagkirurgi och specialmottagningar med cirka 15 000 besök per år. Kvinnokliniken har sin egen akutmottagning för gynekologiska jourfall dygnet runt. Kvinnokliniken bedriver mödrahälsovård inklusive ultraljud, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning för hela östra länsdelen. På kliniken arbetar totalt cirka 200 personer.
Dina arbetsuppgifter
Som barnmorska/Sjuksköterska på gynekologiska mottagningen och BB/Gyn avdelningen kommer du arbeta i tvärprofessionella team för patientens bästa.
På gynekologiska mottagningen har du varierade arbetsuppgifter utifrån grundkompetens. På vår mottagning arbetar du med patienter som har akuta gynekologiska besvär, kommer för planerad mottagning, cellprovtagning, abortrådgivning, barnlöshetsutredning, inkontinens, besvär pga prolaps, mottagningsoperationer med patientstyrd sedering samt telefonrådgivning
På BB/GYN avdelningen vårdar du patienter inom gynekologisk och obstetrisk slutenvård. På vår avdelning erbjuder vi ett varierat arbete med patientgrupper fördelade över hela livscykeln. Vi arbetar med patienten och den nyblivna familjen i centrum. Jourtid utgår även den gynekologiska akutmottagningen från avdelningen. En viktig del i arbetet på avdelningen är amningsstöd och vi har en amningsgrupp som arbetar med ständiga förbättringar och utbildningsinsatser. Du som söker till oss kommer även att vårda postoperativa patienter. På Vrinnevisjukhuset har vi Östergötlands alla planerade kejsarsnitt.
Vi söker sjuksköterska/barnmorska med intresse för hela BB/Gynflödet och som vill arbeta i en spännande verksamhet där utveckling och ständiga förbättringar sker med patienten och familjen i fokus. Tjänsten finns inom 24/7 verksamhet vilket även innebär helgarbete.
Arbetsgrupp
Du kommer att ingå i ett arbetsteam tillsammans med andra sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och läkare där vi stöttar varandra och har ett bra arbetsklimat. Vi är en kvalitetsmedveten, ISO certifierad klinik och vi har en lärande och tillåtande atmosfär.
Om dig
Du är legitimerad barnmorska eller sjuksköterska. Vi söker både dig som är nyutexaminerad och dig med erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom kvinnosjukvård. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Som person är du stabil, strukturerad och självgående. Du har lätt för att anpassa dig till olika situationer, samt har en mycket god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team tillsammans för patientens bästa. Vi förutsätter att du har ett positivt, empatiskt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete, där vården av patienten är i fokus. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Vrinnevisjukhuset (visa karta
)
601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Kvinnokliniken ViN Kontakt
Sofia Hallström, Vårdförbundet 0708924878 Jobbnummer
9859730