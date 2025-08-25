Sjuksköterska/barnmorska gynekologi
2025-08-25
Kvinnokliniken i Kalmar söker dig som är sjuksköterska eller barnmorska och vill arbeta på gynekologisk avdelning.
På Kvinnokliniken vårdar vi kvinnor genom hela livet. Arbetet som sjuksköterska eller barnmorska på vårdavdelningen är mycket varierande med omvårdnadsarbete, telefonrådgivning och vår egen akutmottagning. Vi har även egen cytostatika- och abortverksamhet. Vi har en patientfokuserad verksamhet med hög kvalitet och säkerhet. Patienten är ständigt i fokus och vi tar oss tid för varje patient för att ge den bästa omvårdnaden. Vi har en god stämning bland personalen och trivs tillsammans. Vi har stort fokus på att arbeta i olika processgrupper där du får vara en stor del i att utveckla och arbeta utifrån din kompetens och intresse. Efter att du varit hos oss en tid har du möjlighet till egna ansvarsområden.
På Kvinnokliniken arbetar du dag/kväll/natt. Till en början kommer din arbetsplats att vara på gynavdelningen men när du känner dig bekväm i arbetet finns möjlighet att rotera till mottagning.
Vi är ett trevligt gäng som välkomnar dig till oss!
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller barnmorska, har intresse för kvinnohälsa och vill arbeta med oss på Kvinnokliniken. Erfarenhet från vårdavdelning är meriterande. Vi tror att du är serviceinriktad, empatisk och har god samarbetsförmåga.
Stort vikt läggs vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Kvinnokliniken har ca 200 medarbetare inom förlossnings- och BB-vård, gynekologi, specialistmödravård och uroterapi. Vi består av tre olika områden: Obstetrik, gynekologi och Mödrahälsovård. Den gynekologiska delen inriktar sig på gynekologiska sjukdomar och behandlingar samt tidiga graviditetskomplikationer upp till och med graviditetsvecka 21. Gynavdelning 5 har 6 vårdplatser och 4 dagvårdsplatser. På förlossningen/BB vårdas mammor och barn i samband med förlossning samt gravida kvinnor med graviditetskomplikationer from graviditetsvecka 22. Mödrahälsovårdens verksamhet består av graviditetsövervakning, föräldragrupper, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovskontroll samt ungdomsverksamhet. Vi finns på barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar och familjecentraler, totalt 14 mottagningar. Utöver detta finns även en specialistmödravård som står för flertalet ultraljudsundersökningar/ultraljudsscreening under graviditet, samt sköter gravida kvinnor med komplicerande sjukdomstillstånd.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/577".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Kalmar Län (org.nr 232100-0073)
Länssjukhuset i Kalmar
Maria Bäckman Veinfors, avdelningschef 010-3581681
9473880