Sjuksköterska, Barnintensivvårdsavdelningen, Biva

Verksamhetsområde Anestesi, operation och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Vår verksamhet
Är du sjuksköterska och känner för att jobba med våra små intermediärvårdspatienter på Barnintensiven? Vi har BIMA platser på vår Barnintensivvårdsavdelning. Vi är en personalgrupp där det finns ett stort engagemang och mycket kunskap. Du kommer att ha en viktig roll i samarbetet där olika professioner arbetar tillsammans för barnets bästa. Vi har ett nära samarbete med Akademiska Barnsjukhuset.
Vi söker sjuksköterskor som vill vara med och göra skillnad för de barn vi vårdar. Vi arbetar familjecentrerat ur ett personcentrerat perspektiv. Det innebär att varje barn ses som en individ och att barnens vårdnadshavare är viktiga i omvårdnadsarbetet för att barnen ska känna sig trygga. Du är välkommen att hospitera på BIVA för att träffa oss och få en inblick i vården av sjuka barn.
Barnintensivvårdsavdelningen, BIVA, bedriver högspecialiserad intensivvård och intermediärvård för barn inom kirurgi, medicin, neurologi, trauma, brännskador och infektioner. Arbetssättet är teambaserat och stor vikt läggs vid att arbeta familjecentrerat då barnets närstående är en viktig del i vården. Inom personalgruppen finns ett stort engagemang och mycket kunskap. Vi vårdar alla barn främst i åldrarna 0-16 år. Som intermediärvårdssjuksköterska på BIVA arbetar du tillsammans i ett vårdteam bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska och paramedicinsk personal nära det sjuka barnet och dennes familj/närstående.Publiceringsdatum2025-09-09Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och har en stor vilja och intresse för att arbeta med högspecialiserad vård av sjuka barn. Är du specialistutbildad inom barnsjukvård och/eller har erfarenhet av att vårda sjuka barn är det en merit men inget krav.
Din kompetens
Du sätter alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Då tempoväxlingar är en del av vardagen på en intensivvårdsavdelning vill vi att du skall vara beredd på snabba omställningar.
På barnintensiven är det viktigt att kunna skilja på det personliga och professionella. Du bör våga ta initiativ, kunna arbeta självständigt men även be om hjälp när du behöver det. På BIVA är arbetsmiljön viktig och vi söker dig som Sjuksköterska som är engagerad, positiv och som trivs med att samarbeta över professionsgränserna. Stämmer detta in på dig kombinerat med nyfikenhet och noggrannhet kan du vara rätt för oss.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant och omväxlande arbete med vård av sjuka barn i behov av intermediärvård. Du är välkommen att hospitera på BIVA för att träffa oss och få en inblick i den vård vi bedriver.
Vi kan erbjuda dig en tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse. Urval och tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss. Du får en anpassad inskolning utifrån din kompetens och erfarenhet. Hos oss får du också kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling för att stärka dig i ditt arbete som sjuksköterska inom intermediärvård för barn.
Vet du redan nu att du är intresserad av att fortsätta din karriär inom intensivvård kan vi erbjuda dig en väg att nå dina mål.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Malin Brodén 018-617 22 64
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
