Sjuksköterska barn- och ungdomspsykiatriska mellanvårdsteamet
2025-08-21
Var med och utveckla framtidens arbetssätt inom barn- och ungdomspsykiatrin!
Som en del av vårdens omställning till nära vård har ett nytt arbetssätt, kallat mobilt mellanvårdsteam, prövats under ett år i ett pilotprojekt.
Då utvärderingarna visar på mycket goda resultat utökas nu projektet och vi söker fler medarbetare.
Mellanvårdsteamet är tvärprofessionellt och har i uppgift att arbeta mobilt, tidigt och operativt i barnets-, ungdomens-, familjens vardag. Målet är att tillgodose de behov som kräver extra barnpsykiatriska vårdinsatser. Arbetssättet innebär att både vårdavdelning och öppenvård inom barn- och ungdomspsykiatrin kan kontakta mellanvårdsteamet för insatser i hemmet.
Målgruppen är barn och unga med svår till medelsvår psykiatrisk problematik som till exempel depression, ångest och ätstörningar och där man ser ett behov av tidigt och samordnat stöd och anpassning.
En del av teamet utgår ifrån Kalmar och en del ifrån Västervik men hela teamet samverkar för att möta de behov som finns i Kalmar län. Arbetet innebär mycket resor inom länet.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning.
Om dig
Vi söker dig som drivs av att arbeta proaktivt och salutogent och som vill göra skillnad för våra barn- och ungdomar med psykiatrisk problematik.
Du är legitimerad sjuksköterska med flera års arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin och/eller erfarenhet av arbete i skola.
Tjänsten kräver att du självständigt kan planera, prioritera och ta egna initiativ i arbetet. Rollen ställer även krav på stor flexibilitet och att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Du behöver ha lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
B-körkort krävs.
Då vi vill se en jämnare könsfördelning på vår arbetsplats, ser vi gärna manliga sökande till tjänsten.
Din framtida arbetsplats
Den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län består av öppenvårdsmottagningarna i Västervik, Kalmar och Oskarshamn samt vår heldygnsvård som finns i Kalmar. Det finns också en ätstörningsenhet med mottagningar i Kalmar och Västervik.
Tillgänglighet, respektfullhet och professionalism är våra ledord. Vi värnar om en hög kvalitet och ett helhetstänkande i arbetet.
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
