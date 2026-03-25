Sjuksköterska, Barn- och ungdomspsykiatrisk vårdavdelning 5
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-03-25
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en sjuksköterska till oss på BUP avdelning 5, Örebro.
Då sjuksköterskor på avdelning 5 kommer vara lediga för studier och för föräldraledighet så behövs förstärkning under minst ett år framåt. Därför kan vi nu erbjuda tillsvidareanställning i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, med start i en placering på vår avdelning. En sådan typ av anställning innebär att man får en tillsvidareanställning inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen men är placerad på den aktuella arbetsplatsen så länge det finns ett ledigt vikariat där. Du får ett anställningsavtal med placeringsbekräftelse utfärdat. Om behov av vikarie inte längre finns erbjuds du placering på annan enhet.
Gruppen som arbetar på avdelning 5 kännetecknas av stort engagemang, mycket kunskap och erfarenhet. Låter detta intressant och du är en sjuksköterska med stort intresse för psykiatri i allmänhet och för vår patientgrupp i synnerhet kan detta vara ett tillfälle för dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Avdelning 5 är en barn- och ungdomspsykiatrisk vårdavdelning med 6 platser och hela Örebro län som upptagningsområde. Vi tar emot barn och ungdomar med allvarliga psykiatriska tillstånd för akuta inläggningar. Hos oss vårdas patienterna tillsammans med sin/a vårdnadshavare och målet med slutenvårdstiden är främst att stabilisera det akut dåliga måendet så att man sedan kan åka hem och ha sin fortsatta vård i öppenvård. På avdelning 5 arbetar vi i ett sammansvetsat multiprofessionellt team som förutom sjuksköterskor består av kurator, skötare, läkare, lärare och enhetschef. Vi arbetar aktivt med utvecklingsarbete för att på ett och säkert och professionellt sätt ta oss an vårt uppdrag.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar psykiatrisk omvårdnad, bland annat i form av relationsskapande, stödjande samtal och motivationsarbete. Läkemedelshantering är en av arbetsuppgifterna liksom kontakt med de anhöriga, samt samverkan med vår öppenvård och andra vårdgrannar. Som sjuksköterska leder och fördelar du arbetet och tillsammans med de övriga i teamet ansvarar du för att patienterna ska få ett gott omhändertagande och en god återhämtning.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker i första hand specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatri men även legitimerad sjuksköterska som saknar specialistsjuksköterskeexamen är välkommen att söka och kan vara aktuell om denna matchar vårt behov.
Som ny hos oss erbjuds du en mentor som stöd i arbetet. Du behöver vara trygg i din professionella roll, ha god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt, ha hög kvalitet i din dokumentation, vara ansvarstagande, ha god samarbetsförmåga, gott omdöme och förmåga att fatta egna beslut.
Vi värdesätter en öppen och positiv attityd, med patienten i centrum. Det är viktigt att du är prestigelös, nyfiken på att lära nytt och ser konstruktiv återkoppling som en naturlig del i det dagliga arbetet för din och andras utveckling. Att bidra i verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete ser du som en naturlig del av ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:085".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Lisa Klingvall 019-602 97 04
9818457