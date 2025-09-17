Sjuksköterska, Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Ludvika
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Region Dalarna erbjuder specialistvård för barn och ungdomar upp till 18 år med allvarligare psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Nu finns möjlighet för dig som legitimerad sjuksköterska att bli en del av vårt team på BUP-mottagningen i Ludvika. Vårt verksamhetsområde är brett och rymmer frågeställningar så som trauma, depression, självskadebeteende, ångest, tvång, ätstörningar, sömnstörningar och funktionsnedsättningar som t ex ADHD och autism. Vi arbetar tvärprofessionellt för att ge de bästa bedömningarna och vården till våra barn och ungdomar. BUP Region Dalarna består av fem öppenvårdsmottagningar samt regionsgemensam resurser med akutteam, avdelning 68 för heldygnsvård, familjeterapienhet samt ätstörningsenheten, Tornet, som samtliga är underställda en gemensam verksamhetschef. BUP-mottagningen i Ludvika ligger på Ludvika Lasarett. Mottagningen har trivsamma lokaler i en lugn miljö. Här arbetar ett varmt, glatt professionellt team med sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, läkare, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare och chef. Mottagningens verksamhet omfattar Ludvika- och Smedjebackens kommun.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du nära läkare, psykologer, kuratorer och andra professioner i ett brett spektrum av psykiatriska frågeställningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Medicinsk uppföljning av patienter med t.ex. ADHD, autism, depression och ångest
Medicinsk rådgivning
Bedömningar av nya och pågående patienter
Stödjande/psykopedagogiska samtal med patienter och vårdnadshavare
Möjlighet att hålla i grupputbildningar för barn och vårdnadshavare
Deltagande i samverkansforum och teamkonferenser
Vi erbjuder både fysiska och digitala patientmöten.
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Specialistutbildning inom psykiatri eller barnsjukvård
Erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatriDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg, ha en god samarbetsförmåga, vara strukturerad men samtidigt flexibel när så krävs. Du bemöter barn och familj där de är och inger förtroende. Du gillar utmaningar och att ta eget ansvar i patientärenden. Du vill vara med och skapa en god arbetsmiljö och bidrar med idéer till verksamhetsutveckling. Vi ser gärna att du är intresserad av utveckling och kvalitetssäkring av insatser/uppföljningar riktade till målgruppen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
