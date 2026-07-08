Sjuksköterska, Barn- och ungdomshabiliteringen Mora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Mora Visa alla sjuksköterskejobb i Mora
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Habiliteringen Dalarna är en länsövergripande specialistverksamhet som erbjuder stöd till barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Vi finns på fem orter i Dalarna och arbetar länsövergripande där medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens samverkar för att ge bästa möjliga stöd till våra patienter och deras närstående.
Hos oss arbetar du i ett engagerat team där du har möjlighet att påverka din arbetstid och utvecklas i din yrkesroll. Vi söker nu en sjuksköterska till habiliteringen i Mora - kanske är det dig vi letar efter?Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på habiliteringen har du en viktig roll i det medicinska omhändertagandet av våra patienter. Ditt arbete innebär bland annat:
Mottagningsarbete och förberedelser inför läkarbesök
Uppföljning av medicinering och provtagning
Telefonrådgivning via Tele Q
Förskrivning av inkontinenshjälpmedel och nutritionsmaterial
Råd och stöd i medicinska frågor samt handledning av patienter, närstående och vårdpersonal
Samarbete med övriga teammedlemmar samt andra verksamheter inom hälso- och sjukvården
Du kommer att få en introduktion, stöd av handledare och mentor samt möjlighet att delta i yrkesträffar med sjuksköterskekollegor i länet. Vi erbjuder hospitering före anställning.
Förmåner:
Dagtidstjänst med flexibla arbetstider och möjlighet till visst distansarbete
Fortbildning och vidareutbildning som matchar verksamhetens behov
Friskvårdsbidrag på 2 000 kr/år
Utökad semesterrätt: 25 semesterdagar per år, med ytterligare 6 dagar från 40 års ålder och ytterligare 1 dag från 50 år
Förmånliga pensionsvillkor med möjlighet att själv placera en del av tjänstepensionen
Arbete i en trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Resor förekommer i tjänsten inom länet.KvalifikationerKvalifikationer
Är legitimerad sjuksköterska
Har B-körkort
Har erfarenhet av eller kunskap om olika funktionsnedsättningar
Meriterande:
Specialistutbildning inom exempelvis hälso- och sjukvård för barn och ungdom
Erfarenhet av arbete med blås- och tarmdysfunktion
Vi söker dig som är engagerad, har ett genuint intresse för barn och ungdomar och trivs med att arbeta i team. Du är kommunikativ, professionell och har ett positivt förhållningssätt som skapar goda relationer med patienter, närstående och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Är du vår nya kollega?
Tveka inte att skicka in din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig.Så ansöker du
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Tillsättning av tjänsten sker under förutsättning att prövning av tjänsten beviljas.
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:654". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
1:a linjens chef
Lisa Stenberg lisa.stenberg@regiondalarna.se 010-2490593 Jobbnummer
9996443