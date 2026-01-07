Sjuksköterska avdelning 96, Brinkåsen
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Vänersborg Visa alla sjuksköterskejobb i Vänersborg
2026-01-07
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Vänersborg
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du vara med och forma framtidens rättspsykiatriska vård?
Vi söker dig som är som är legitimerad sjuksköterska till avdelning 96 på Brinkåsen vi har varit igång sedan februari 2025 - en spännande möjlighet att bli en del av ett engagerat team i framkant!Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
Rättspsykiatrin på Brinkåsen i Vänersborg är en del av NU-sjukvården inom Västra Götalandsregionen - en av Sveriges största vårdgivare.
Här arbetar vi i moderna, ljusa och verksamhetsanpassade lokaler omgivna av vacker natur med närhet till både sjö och skog. På området finns idag fem vårdavdelningar med olika inriktningar, och nu har vi öppnat en helt ny avdelning där du har chansen att vara med från start!
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du inte bara ett meningsfullt arbete med tydligt syfte - du blir en viktig del av ett tvärprofessionellt team där samarbete, trygghet och utveckling står i fokus. Vi erbjuder:
• Kompetensutveckling inom rättspsykiatrisk vård
• Interna utbildningar och handledning
• Kliniskt basår för dig som är nyutexaminerad, med mentorskap och strukturerat lärande
• Ett välfungerande och stödjande vårdlag, där du som sjuksköterska har en central roll
• Möjlighet att påverka och vara med och forma rutiner på avdelningen
• Vacker omgivning och goda möjligheter till återhämtning på arbetsplatsen
Din roll som sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss får du ett omväxlande och ansvarsfullt arbete där du har det övergripande ansvaret för omvårdnadsarbetet i ditt vårdlag. Du arbetar med medicinska insatser, patientkontakt, handledning av kollegor och samverkan med andra yrkesgrupper. Vi arbetar alltid med individanpassad vård där patientens delaktighet står i centrum. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helgtjänstgöring varannan helg.
Du kommer att jobba i en trygg och utvecklande miljö där vi värdesätter din kompetens och ger dig verktyg för att växa i din yrkesroll.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för psykiatri/rättspsykiatrisk vård. Erfarenhet av psykiatri är meriterande men inget krav - det viktigaste är att du är nyfiken, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Vi välkomnar både nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor!Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen till Brinkåsen - här gör du skillnad, varje dag.
Läs mer om det kliniska basåret:
Ny i din yrkesroll - NU-sjukvården
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/44". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatrisk slutenvård, Avdelning 96 Kontakt
Christian Andersson Vårdenhetschef, 010–4734086el0732-179530 Jobbnummer
9671495