Sjuksköterska, Avdelning 67 Medicin, Mora

2026-02-10
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du arbeta personcentrerat i trygga team med medicinsk specialistkompetens och möjlighet att utvecklas?
Välkommen till Avdelning 67 på Medicinkliniken, Mora lasarett. Avdelning 67 är en internmedicinsk akutvårdsavdelning med två specialistområden: kardiologi samt neurologi med inriktning mot stroke och geriatrik. Till båda områdena finns tillhörande specialistläkare. Avdelningen är uppdelad i två stationer utifrån våra specialiseringar och har i nuläget 16 vårdplatser, fördelade på två vårdlag, med ambition att i närtid successivt utöka till 18-20 vårdplatser med tre till fyra vårdlag i syfte att fördela och sänka antal patienter per sjuksköterska när bemanningen tillåter.
Vi arbetar i tvärprofessionella team där undersköterskor, sjuksköterskor och läkare samarbetar nära varandra med patienten i centrum. Vi har även andra paramedicinska professioner såsom fysio- och arbetsterapeuter, logopeder och kuratorer som arbetar nära oss och utbyter kunskap.
Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du tillsammans med ditt team nära patienten i det dagliga vårdarbetet. Arbetsuppgifterna är både varierande och utvecklande, vilket ger dig möjlighet att stärka och bredda din kompetens inom internmedicinsk vård, med fokus på våra specialistområden.
Vi arbetar aktivt utifrån ett personcentrerat synsätt, där patientens delaktighet är en självklar del av vården. Inför utskrivningar samarbetar du med samordnare och kommun för att skapa en trygg och välplanerad hemgång, där patientens behov fortsatt tas om hand i hemmet.
Oavsett om du är nyutexaminerad eller erfaren sjuksköterska erbjuder vi dig goda möjligheter att växa i din yrkesroll och utvecklas inom den internmedicinska vården. För oss är det viktigt att du med tiden får inskolning inom båda avdelningens specialistområden, för att skapa trygghet och bred kompetens i arbetet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete i en verksamhet med fokus på kvalitet och patientsäkerhet
Individuellt anpassad introduktion
Närvarande ledarskap och gott kollegialt stöd
Möjlighet till kompetensutveckling inom medicinsk vård
Trygga anställningsvillkor enligt gällande avtal. Vi arbetar 2 av 5 helger
Vi söker dig som är engagerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet eller vidareutbildning inom kardiologi eller neurologi/geriatrik
Kunskap / erfarenhet av IT-system: Cosmic
Vi söker dig som är flexibel, ansvarsfull och har god förmåga att arbeta självständigt och i team. Viktigt att kunna ha flera bolla i luften samtidigt då ingen dag är den andra lik. Du uppskattar att arbeta med andra yrkeskategorier och instanser och är öppen för att hjälpas åt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
