Sjuksköterska avd 90 Länsvuxenpsykiatrin Säter
2025-08-18
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Länsvuxenpsykiatri Falun Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin med huvuduppgift att vårda och behandla patienter vid akuta psykiatriska tillstånd. Klinikens enheter finns uppdelat i Säter och Falun. I Säter finns länets enda psykiatriska akutmottagning samt avd 90 och 95. I Falun finns beroendecentrum, en allmänpsykiatrisk avdelning, mottagning för ätstörningar, mottagning för ECT.
På avdelning 90 i Säter vårdas patienter med allvarliga psykiatriska symptom som har behov av intensiv omvårdnad och övervakning. En stor del av patienterna vårdas enligt LPT. Avdelningen har 10 vårdplatser och en hög bemanning dygnet runt.
Vill du bli en del av framtidens psykiatri?
Är du - och kanske din kollega - redo för nästa steg i karriären? Välkommen till en välfungerande psykiatrisk intensivvårdsavdelning där patienten alltid står i centrum. Hos oss möter du en högspecialiserad vårdnivå, ett tryggt och kompetent team samt ett arbetssätt som präglas av struktur, samarbete och ständig utveckling. Vi har en hög bemanning och arbetar effektivt tillsammans i team med patientens bästa som ledstjärna. Här får du möjlighet att bidra till och utvecklas inom en verksamhet som ligger i framkant - både vad gäller vård, arbetsmiljö och framtidstänk. Låter det intressant? Då ser vi fram emot din ansökan!
Hos oss får du möjligheten att ge psykiatrisk omvårdnad inom psykiatrins breda spektrum. Här möter du allt från affektiva syndrom, psykoser, personlighetsstörningar, neuropsykiatrisk problematik, missbruk och beroende, ångestproblematik, ätstörningar till dissociativa tillstånd. Till oss kommer patienter med stort vårdbehov.
Sjuksköterskor och skötare arbetar tillsammans som ett team, och samarbetar med klinikens Behandlingsteam med Arbetsterapeut, kuratorer och psykolog. Som sjuksköterska är samtal med patienter, anhöriga och vårdgrannar, en viktig arbetsuppgift. Sjuksköterskan leder och ansvarar för omvårdnadsarbetet. En Vårdsamordnare har hand om avdelningens ÖPT-patienter och stöttar övriga sjuksköterskor vid kontakter med vårdgrannar.
Våra medarbetare är våra viktigaste redskap och du får kvalificerad handledning och goda möjligheter till fortbildning. I tjänsten ingår arbete på kvällar och var 3:helg men inte nätter.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Meriterande
specialistutbildning i psykiatri eller grundutbildning i psykoterapi
erfarenhet från arbete inom vuxenpsykiatrin
