Sjuksköterska avd 42 och 44 Kirurgi Mora
2026-01-30
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
På våra kirurgiska avdelningar i Mora möter du en dynamisk och lärorik arbetsmiljö där vi vårdar patienter med ett brett spektrum av kirurgiska diagnoser. Här arbetar vi i team med hög kompetens och stort engagemang - alltid med patienten i fokus. Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas, påverka och bidra till en trygg och säker vård. Hos oss är samarbete, omtanke och arbetsglädje viktiga ledord. Vi söker nu dig som vill arbeta både med det akuta- samt elektiva flödet av patienter. Vi ser helst att du vill arbeta rotation men möjlighet till dag/kvällstid schema finns.
Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du ett varierat och stimulerande arbete där du:
Ansvarar för omvårdnad och medicinska insatser för patienter med akuta kirurgiska behov
Arbetar i nära samarbete med undersköterskor, läkare och andra professioner
Deltar i förbättringsarbete och utveckling av vården
Har möjlighet till kompetensutveckling och internutbildningar
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Trivs i en miljö där tempot kan vara högt och arbetsuppgifterna varierande
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Har erfarenhet av kirurgisk vård (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder
Individanpassad introduktion
Möjlighet till vidareutbildning och specialisering
Ett tryggt och stöttande arbetslag
