Sjuksköterska Avd 35 Infektion Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-06-05
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Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad, har en kommunikativ förmåga och kvalitetsmedveten. Du har förmåga att förstå andra människors perspektiv samtidigt som du ser helheter och fattar beslut utifrån både din roll och verksamhetens bästa.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har Infektionssjukvård 15,60hp, att du har kunskaper i Cosmic och Life Care och att du har erfarenhet från Infektionssjukvård och avdelningsarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har ett gott omdöme och kan fatta välgrundade beslut, även i komplexa situationer. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med patienter, närstående och kollegor. Vidare har du en god empatisk förmåga och ett professionellt bemötande. Du visar ett naturligt ledarskap i det dagliga arbetet och bidrar aktivt till struktur, samarbete och en positiv teamkänsla
Det här får du arbeta med
På avdelningen arbetar du som sjuksköterska i team med erfarna undersköterskor och läkare samt med andra yrkeskategorier – med patienten i fokus. I arbetsgruppen har vi en god sammanhållning, vi hjälper varandra och värderar utveckling och arbetsglädje högt.
Som sjuksköterska på infektionsavdelningen ansvarar du för vården av patienter med varierande övervakningsbehov tillsammans med dina undersköterskor. Våra patienter har ett växlande omvårdnadsbehov som ger ett varierande arbetstempo med stundtals snabba förändringar i patienternas mående. Här är ingen dag den andra lik. Som sjuksköterska så ansvarar du för att leda och fördela arbetet inom teamet och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för en god arbetsmiljö.
Du kommer att lära dig mycket om smittsamma såväl som icke smittsamma infektionssjukdomar. Vi vårdar patienter med vanligt förekommande sjukdomar som till exempel pneumoni och urinvägsinfektion, men även patienter med hepatiter, malaria, infektioner på hjärtklaffar, i skelett och hjärna. Du kommer att bli expert på smittvägar och vårdhygien och du kommer att möta patienter från hela världen.
Det här erbjuder vi dig
En anpassad och strukturerad inskolning
Internutbildningar och andra möjligheter att fördjupa sina kunskaper inom infektionssjukdomar
En närvarande och engagerad chef
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tjänsten är tidsbestämt vikariat 20260831-20270531, heltid. Natt. Tillträde 2026-08-31. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Anna Johansson anna.f.johansson@norrbotten.se +46703051930 Jobbnummer
9949502