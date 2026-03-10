Sjuksköterska, Ambulanssjukvården Västerbotten, Vilhelmina
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård Västerbotten / Sjuksköterskejobb / Vilhelmina Visa alla sjuksköterskejobb i Vilhelmina
2026-03-10
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Ambulanssjukvård Västerbotten i Vilhelmina
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Ambulanssjukvården bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till sjukhus och ansvarar även för transporter där vård under transport är nödvändig. Ambulanssjukvården Västerbotten utför runt 33 000 uppdrag i länet. I Vilhelmina och Storuman utför vi runt 1 500 uppdrag per år.
Hos oss får du vara delaktig i din schemaläggning där vi erbjuder kopplade dygn och längre ledighetsperioder samt att du får extra betalt när du jobbar på obekväma tider.
Nu söker vi en ny kollega som vill jobba med oss och vara en del av Västerbottens Ambulanssjukvård - Är det dig vi söker?
Anställningen avser en tillsvidareanställning i Region Västerbotten. Tillträde enligt överenskommelse.
Alla våra nya kollegor inom Ambulanssjukvården Västerbotten genomgår vår introduktionsutbildning så du får en bra insyn, förståelse och grundtrygghet i ditt uppdrag inom ambulanssjukvård. Områden som du får ta del av i introduktionsutbildningen är exempelvis Från larm till avlämning, Arbetsmiljö, Systematiskt omhändertagande, Behandlingsriktlinjer, Triage, HLR, Rakel-kommunikation, Trafik och fordon, Sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig, Väder och terräng, Graviditet och förlossning.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan så snart du kan!Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom, skada eller som behöver vård under transport. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Jobbet handlar om att göra skillnad för andra människor och att visa ödmjukhet och behålla lugnet i krävande situationer. I ambulansen arbetar ni i team och våra sjuksköterskor har det medicinska ansvaret. Du och din kollega har även det yttersta ansvaret att i början av varje arbetspass och under arbetspassets gång, kontrollera att ambulansen har korrekt utrustning så ni kan utföra era arbetsuppgifter på ett patientsäkert sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du är specialistutbildad inom ambulanssjukvård eller annan specialisering som arbetsgivaren bedömer värdefull för verksamheten. Det är även meriterande med yrkeserfarenhet från akutsjukvård eller primärvård.
Du har B-körkort och god körvana. Du behärskar svenska i både tal och skrift.
Arbete inom ambulanssjukvård kan vara fysiskt påfrestande och därför ställer vi krav på fysisk uthållighet. Som en del i rekryteringen kommer du att genomgå fystest och körprov.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309630". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård Västerbotten Kontakt
Avdelningschef
Maria Lindkvist maria.lindkvist@regionvasterbotten.se 076-7601652 Jobbnummer
9787034