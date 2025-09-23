Sjuksköterska Ambulanssjukvården Västerbotten, Lycksele
2025-09-23
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Ambulanssjukvården bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till sjukhus och ansvarar även för transporter där vård under transport är nödvändig. Ambulanssjukvården Västerbotten utför runt 33 000 uppdrag i länet. I Åsele finns vår akutbil som arbetar med det akuta omhändertagandet i samarbete med Åsele kommun.
Nu söker vi nya kollegor som vill jobba med oss och vara en del av Västerbottens Ambulanssjukvård - Är det dig vi söker?
Alla våra nya kollegor inom Ambulanssjukvården Västerbotten genomgår vår introduktionsutbildning så du får en bra insyn, förståelse och grundtrygghet i ditt uppdrag inom ambulanssjukvård. Områden som du får ta del av i introduktionsutbildningen är exempelvis Från larm till avlämning, Arbetsmiljö, Systematiskt omhändertagande, Behandlingsriktlinjer, Triage, HLR, Rakel-kommunikation, Trafik och fordon, Sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig, Väder och terräng, Graviditet och förlossning.
Anställningen avser en tillsvidareanställning i Region Västerbotten. Tillträde enligt överenskommelse.
Utifrån din kompetens som sjuksköterska och i dialog med ansvariga chefer, finns möjlighet till rotation mot andra vårdnivåer vid Lycksele sjukhus alternativt möjlighet att jobba delar av uppdraget vid ambulanssjukvårdens övriga stationer i Södra Lappland.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan så snart du kan!Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Som sjuksköterska inom ambulansen möter du patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada eller som behöver vård under transport. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Jobbet handlar om att göra skillnad för andra människor och att visa ödmjukhet och behålla lugnet i krävande situationer.
I ambulansen jobbar ni i team bestående av sjuksköterska-undersköterska eller sjuksköterska-sjuksköterska. Våra sjuksköterskor har det medicinska ansvaret. Du och din kollega har även det yttersta ansvaret att i början av varje arbetspass och under arbetspassets gång, kontrollera att ambulansen har korrekt utrustning så ni kan utföra era arbetsuppgifter på ett patientsäkert sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du är specialistutbildad inom ambulanssjukvård eller annan specialisering som vi bedömer värdefull för verksamheten. Det är även meriterande med yrkeserfarenhet från akutsjukvård.
Du har B-körkort och god körvana. Du behärskar svenska i både tal och skrift.
Arbete inom ambulanssjukvård kan vara fysiskt påfrestande därför ställer vi krav på fysisk uthållighet. Som en del i rekryteringen kommer du att genomgå fystest och körprov.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
