Sjuksköterska/Ambulanssjuksköterska till Ambulansen, Region Västernorrland
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Kramfors Visa alla sjuksköterskejobb i Kramfors
2025-10-01
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Kramfors
, Härnösand
, Sollefteå
, Timrå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvårdsverksamheter. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik och ett antal mottagningar förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 2 400 anställda.
Ambulanssjukvården är en länsövergripande verksamhet som ständigt utvecklas för att erbjuda patienten bästa möjliga vård. Hos oss arbetar såväl nyutbildade som erfarna sjuksköterskor med hög personlig mognad, som är initiativtagande och besitter en god förmåga att samverka och lösa utmaningar. Vi har tydliga och lättillgängliga riktlinjer som fungerar som stöd för såväl ny som erfaren personal.
Vi söker flera nya kollegor för tillsvidareanställning inom regionen, med placering på orterna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Sundsvall! Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Sjuksköterska/Ambulanssjuksköterska till Ambulansen, Region VästernorrlandPubliceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Ambulanssjukvården erbjuder ett tryggt inskolningsprogram där du arbetar under handledning och får utvecklas genom interna utbildningar och växande erfarenhet av det prehospitala yrket. Vi uppmuntrar vidareutbildning och försöker anpassa studietiden efter dina behov. God arbetsmiljö och möjlighet till reflektion och lärande är viktiga delar som vi arbetar aktivt med för att du ska trivas hos oss. Arbetet kräver god fysisk uthållighet. Vid nyanställning utförs fystest med personlig återkoppling och uppföljning. Som nyanställd arbetar du alltid tillsammans med en erfaren sjuksköterska.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Vård av patienter som drabbats av akut sjukdom eller skada
Transport av patienter i behov av ambulanssjukvård.
Du möter patienter i omväxlande miljöer och vistas mycket utomhus.
Yrket innehåller en stor del bilkörning och du visar gott omdöme i trafiken.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har mycket god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Har haft B-körkort i minst två år
Det är meriterande om du
Har utbildning inom prehospital sjukvård
Har goda medicinska kunskaper
Har C-körkort. Om du saknar C-körkort eller inte omfattas av dispens (B-körkort erhållet tidigare än 1996-07-01, utan återkallelse efter detta datum) bekostar ambulanssjukvården ett utbildningspaket för C-körkort.
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Personlig mognad
Uthållig
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Rekryterande Chef:
Hans Frisk, Enhetschef Härnösand, 0703 123 930, hans.frisk@rvn.se
Björn Olsson; Enhetschef Sollefteå, 0703 123 950, bjorn.olsson@rvn.se
Jörgen Nordlander, Enhetschef Kramfors, 0703 123 940 jorgen.nordlander@rvn.se
Christer Zakrisson, Enhetschef Sundsvall, 0703 123 910 christer.zakrisson@rvn.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:281". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Jobbnummer
9535388