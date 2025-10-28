Sjuksköterska/ambulanssjuksköterska till Ambulansen i Årjäng
2025-10-28
Vi söker nu en legitimerade sjuksköterska till ambulansstationen i Årjäng.
Här får du möjligheten att arbeta med akut omhändertagande av skadade och sjuka i olika miljöer. Om du är ansvarsfull, strukturerad och trivs med varierande arbetsuppgifter, är detta jobbet för dig!
Din arbetsplats
Ambulanssjukvården i Värmland är länsövergripande med ambulanser placerade på tolv orter. Ambulanssjukvården utmanas av det akuta omhändertagandet av skadade och sjuka i olika miljöer. Genom bedömning och hänvisning medverkar vi till att omhändertagandet sker på rätt vårdnivå.
Hälso- och sjukvård utgår från våra patienters behov och medarbetarnas kompetens. Vi vill driva hälso- och sjukvården framåt tillsammans med våra medarbetare. Vi arbetar för en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter och en individuellt anpassad inskolning. Alla nyanställda genomför en fyra veckors introduktions- och befattningsutbildning.Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Ambulanssjukvården utmanas av det akuta omhändertagandet av skadade och sjuka i prehospitalmiljö. Genom bedömning och hänvisning medverkar vi till att omhändertagandet sker på rätt vårdnivå. Arbetet innefattar sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom ambulanssjukvård. Tjänstgöring både dag och natt.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker legitimerade sjuksköterskor eller ambulanssjuksköterskor med minst 1 års klinisk erfarenhet. Tidigare erfarenhet av ambulanssjukvård är meriterande. B-körkort är ett krav med minst 3 års körvana. C1/C-körkort är meriterande.
Vi ser att du är en trygg, ansvarsfull och stabil person. Du är flexibel med god samarbetsförmåga. För att passa för tjänsten behöver du också vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.
Uppfyller du grundkraven och vill hospitera ett arbetspass är du välkommen att kontakta Eila Autio, se kontaktuppgifter nedan.
Innan eventuell anställning ska du genomföra arbetstester samt genomgå en godkänd hälsokontroll som sker i regionens regi. Region Värmland verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar obligatoriskt drogtest vid nyanställning av personal.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252202". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ambulanssjukvård Årjäng Kontakt
Eila Autio, ambulanschef 072-5384325 Jobbnummer
9577999