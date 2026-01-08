Sjuksköterska, Akutmottagningen, VO akutsjukvård USÖ
Verksamhetsområde akutsjukvård USÖ vidareutvecklas och vi söker nu dig som är sjuksköterska eller specialistsjuksköterska inom akutsjukvård/barnsjukvård som vill bidra till framtidens akutsjukvård tillsammans med oss på Akutmottagningen. Vi erbjuder, efter strukturerad inskolning, ett stimulerande arbete inom akutsjukvård med regelbundna internutbildningar. Verksamheten präglas av stort engagemang, högt tempo och tätt samarbete mellan olika personalkategorier. Som medarbetare är man ofta mitt i händelsernas centrum och arbetet innehåller såväl glädje som sorg, sjukdom och tillfrisknande, liv och död. Verksamhet bedrivs dygnet runt och består av mottagning för vuxna och barn. Till akutmottagningen kommer patienter med vårdbehov inom trauma, medicin, kirurgi, barn, ortopedi, infektion, öron-näsa-hals, neurologi samt urologi. Verksamhetsområde akutsjukvård är ett av Universitetssjukhuset Örebros största, med 180 anställda och ca 74 000 patientbesök per år med ett varierat patientflöde inklusive pediatrik. Det finns en aktiv grupp specialistsjuksköterskor i akutsjukvård och en plan om fortsatt utbildning av fler. Tillsammans med dig vill vi skapa den bästa tänkbara akutsjukvården. Vi har bättre förutsättningar än någonsin och din insats är viktig.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sedvanliga arbetsuppgifter på en akutmottagning t.ex. att bedöma, prioritera och sortera patienter, omvårdnads- och patientarbete, läkemedelshantering samt kontakter med anhöriga mm. Teamet består av läkare, sjuksköterska och undersköterska/omvårdnadsassistent. Vi är måna om att du ska få en bra start i ditt arbete hos oss och därför genomförs inskolningen stegvis, det vill säga att du skolas in på vuxenakuten och barnakuten i två separata block. Efter inskolning och utbildning på arbetsplatsen tar akutmottagningens interna karriärsstege/ kompetenstrappa vid. Kompetenstrappan är indelad i flera olika nivåer för att du ska kunna utvecklas i ditt arbete som sjuksköterska. Kompetensutveckling och fortutbildning sker kontinuerligt. Utbildningsansvarig sjuksköterska tillsammans med kvalitetsansvarig undersköterska arbetar med planering och utveckling av interna utbildningar.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom akutsjukvård alternativt minst ett års erfarenhet inom slutenvården. Specialistutbildning inom akutsjukvård/barnsjukvård är meriterande. För att trivas hos oss behöver du vara bekväm med att arbeta i en dynamisk miljö. Som person trivs du med att arbeta i ett högt tempo i samarbete med andra professioner och med patienten i fokus. Du som söker har en stark vilja att utvecklas, god kommunikativ förmåga, tycker om och har lätt för samarbete. Du ska ge ett tryggt och professionellt bemötande till både patient, närstående och kollegor. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och tidigare erfarenheter.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Urval och intervjuer kan ske fortlöpande.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
