Sjuksköterska akutmottagningen för infektionssjukdomar
2025-08-25
Verksamhetsområde infektionssjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
På akutmottagningen för infektionssjukdomar tar vi emot vuxna patienter med infektioner som kräver specialistvård. Det kan röra sig om akuta tillstånd, men även komplicerade infektioner där utredning och ibland långvarig behandling kan bli nödvändigt. Vår akutmottagning är öppen mellan kl 07:30 - 21:30 alla dagar i veckan.
Bredden och variationen hon de patienter vi vårdar gör arbetet intressant och roligt. Många av de diagnoser vi handlägger är vanligt förekommande i samhället, såsom luftvägsinfektioner, sårinfektioner, sepsis eller meningit, medan andra infektioner är mer sällsynta som t ex sjukdomar inom det tropikmedicinska området. Många patienter söker direkt till vårt akutintag, men man kan även bli remitterad hit eller komma med ambulanstransport. Vi undersöker, utreder och behandlar våra patienter under deras besök hos oss. Arbetstempot är ofta högt och patientflödet kan ibland vara intensivt, vilket gör arbetsdagarna innehållsrika. Att ha arbetat med infektionssjukvård ger värdefull kunskap som man har nytta av inom de flesta specialiteter som sjuksköterska, och är en utmärkt merit för den som drömmer om att arbeta internationellt.
Verksamhetsområdet infektionssjukvård ställs ständigt inför nya utmaningar med utbrott av både inhemska och globala smittor. Moderna behandlingsmetoder och ny teknik skapar möjligheter att förbättra vården för våra patienter. Vi söker därför dig som har ett genuint intresse för infektionssjukvård och som vill vara med och utveckla vår verksamhet för att möta en spännande framtid. Målet är att vi tillsammans ska ge våra patienter en vård i världsklass!
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska på akutmottagningen för infektionssjukdomar jobbar du i ett team tillsammans med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Det är ett självständigt arbete där din förmåga till klinisk bedömning är viktig, men det finns alltid någon att fråga om råd. Sjuksköterskans uppgift är att ansvara för patientflödet och logistiken runt patienten, så att det akuta omhändertagandet blir effektivt och patientsäkert. Det innebär en initial triagering, provtagning och prioritering av patienterna. Du har också en central roll i den fortsatta handläggningen av patienten som är inriktad mot utredning, diagnostik och att påbörja behandling.
Arbetet innebär mycket patientkontakt och kräver en utvecklad förståelse för patientens omvårdnadsbehov. Du blir patientens trygghet och stöd i en situation som kan upplevas som påfrestande för både den som är sjuk och deras anhöriga. De flesta av våra patienter vårdas på infektionskliniken under en begränsad tid, men vissa kommer till oss för behandling under många år, för långvariga eller återkommande infektioner.
Du är legitimerad sjuksköterska med särskilt intresse för akut- och infektionssjukvård, alternativt specialistsjuksköterska i infektionssjukvård. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet i yrket, men vi har god erfarenhet av att anställa även helt nyutbildade sjuksköterskor. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta på en akutmottagning, eller tidigare erfarenhet av infektionssjukvård. Hos oss får du utvecklas i din egen takt, och vi erbjuder kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling.
Din kompetens
Du trivs med att arbeta i ett akutflöde, med ständigt nya patientkontakter. Du har en förmåga att behålla lugnet i akuta situationer och klarar av att prioritera dina arbetsuppgifter när det råder hög arbetsbelastning. Du är van att arbeta självständigt, men gillar att vara en del i ett team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, och viljan att utvecklas genom ett ständigt lärande. Det finns många områden att fördjupa sig inom och vi uppmuntrar alla initiativ till ökad kunskap och förbättringsarbeten.
Vi erbjuder
I linje med sjukhusets satsning på en hållbar bemanning har vi en långsiktig plan för hur vi ska rekrytera och behålla våra sjuksköterskor för att bygga upp en stabil arbetsgrupp. Det märker du genom vårt engagemang i att du och dina kollegor ska trivas, utvecklas och känna arbetsglädje. Hos oss får du arbeta tillsammans med erfarna kollegor varav flera specialistutbildade. Du lotsas under ditt första år som nyanställd sjuksköterska in i din nya roll av en erfaren kollega som är utbildad i klinisk handledning. Vi tillämpar hälsosamma arbetstider och jobbar aktivt med schemaläggning för att i möjligaste mån anpassa medarbetarnas arbetstider efter individuella önskemål och behov. I tjänsten ingår arbete på kvällar och helger. Vi anställer löpande så tvekan inte att skicka in din ansökan.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Kom gärna på besök eller ring, så berättar vi mer!
Avdelningschef Katarina Öberg, 018-611 35 70katarina.b.oberg@akademiska.se
Facklig kontaktperson Vårdförbundet: Susanna Backman, 018-611 56 29Susanna.backman@akademiska.se
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
