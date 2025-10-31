Sjuksköterska 75% till häktet Östersund
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Falun/Östersund/Gävle omfattar häktet Falun, häktet Östersund och häktet Gävle. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även administrativ personal, sjuksköterskor och vakthavande befäl m fl. Häktena Falun och Gävle ligger 10 resp 5 min promenad från centrum. Till häktet Falun och Östersund tar du dig enkelt med buss.
Läs mer om häktet Östersunds verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/ostersund/#verksamhet
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand genom dosdispensering. Verksamheten har läkare på plats en dag i veckan, och i rollen ingår samarbete med läkaren. Dokumentation sker i PMO patientdatajournal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har stor integritet och förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är kvalitetsmedveten och noggrann samt har förmågan att själv strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Legitimerad sjuksköterska
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• B-körkort
Meriterande:
• Relevant arbetslivserfarenhet inom psykiatri och somatisk sjukvård (erfarenhet från närtid ses som särskilt meriterande)
• Erfarenhet av Kriminalvårdens verksamhet
• En för arbetsgivaren relevant specialisering eller vidareutbildning, exempelvis inom psykiatri, missbruk, akutsjukvård eller liknande.
• Andra språkkunskaper än svenska och engelska
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
