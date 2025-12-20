Sjuksköterska 40 h vecka mån-fre till Vårdcentralen Cityhälsan Söder
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett
utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Cityhälsan Söder är en del av Region Östergötlands Primärvårdscentrum tillsammans med 32 andra regiondrivna vårdcentraler. Vårdcentralen ligger i stadsdelen Hageby och har idag cirka 15.000 listade patienter. Vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt och bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi möter patienter i alla åldrar med många olika symtom.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterske-mottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden. Vi är cirka 70 medarbetare som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat där delaktighet är en framgångsfaktor.
Din arbetstid är måndag till fredag, 40 h arbetsvecka och med ett trevligt rullande 2-veckors schema där du varannan fredag slutar kl 12:30 och har möjlighet till distansarbete. Du ingår i ett team av två som kommer överens om vilka av er som stänger vår vårdcentral kl 17:00.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Som legitimerad sjuksköterska hos oss ser vi dig dels vara en fena på att hantera patientsamtal som kommer in till oss via TeleQ och att ha mottagning. Att vara ansiktet utåt i vår TeleQ kommer till en början att vara en stor del av dina arbetsuppgifter. Här kommer dina vägledande kunskaper väl till pass och även din förmåga att planera vidare för att få en nöjd patient. Du kommer att samarbeta nära andra yrkesprofessioner. När du känner dig redo har vi flera utmaningar att erbjuda dig. Vi erbjuder dig som ny sjuksköterska hos oss en skräddarsydd introduktion efter dina behov.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska, gärna med erfarenhet av primärvård. Du behärskar svenska språket i tal och skrift, motsvarande C1-nivå.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vidare har du ett trevligt bemötande mot patienter och kollegor. Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att kunna fatta självständiga beslut utifrån din profession. Vi söker dig som har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter som hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus. Du behöver vara stresstålig och kommunicera på ett tydligt och prestigelöst sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
