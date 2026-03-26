Sjuksköterska 1177 på telefon VB, Lycksele
2026-03-26
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Söker du ett omväxlande, utvecklande och spännande jobb? Kan du förmedla trygghet och tydlighet med bra bemötande? Då är du välkommen att söka jobb som sjuksköterska hos oss på 1177 på telefon.
1177 på telefon erbjuder invånarna kvalificerad sjukvårdsrådgivning via telefon dygnet runt, årets alla dagar. Teamet utgörs av sjuksköterskor - både grundutbildade och med olika specialistinriktningar. Vi servar främst Västerbottens läns invånare, men ingår även i ett nationellt nätverk för sjukvårdsrådgivning. Vi jobbar ständigt med att utveckla och digitalisera vår verksamhet. Verksamheten har fysiska kontor på tre orter; Umeå, Skellefteå och Lycksele, men du kan på sikt ges möjlighet att jobba viss tid på distans hemifrån.
1177 på telefon i Västerbotten är en verksamhet med ständig strävan efter god arbetsmiljö, utveckling samt nytänkande. Här har du god hjälp av erfarna kollegor och ett symtombaserat medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov. Vi arbetar kontinuerligt med utbildning och utveckling, både i grupp samt på individuellt plan. Du har helt enkelt goda utvecklingsmöjligheter i rollen som sjuksköterska hos oss.
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får invånarna att känna sig trygga. Ingen dag är den andra lik, vi startar varje arbetspass med nya ärenden och varje samtal är unikt.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med att utifrån symtom bedöma vårdbehov och ge medicinska råd via telefon. Vi använder den unikt kvalificerade samtalsprocessen framtagen för 1177 för metodiskt arbete. Som arbetsverktyg används det nationella, kvalitetssäkrade beslutsstödet (RGS) som stöd i bedömning och journalföring. I rollen hänvisar du invånare till rätt vårdnivå vid behov och du samverkar med kollegor i övriga vården, med Sos Alarm samt delvis med andra regioner i norra Sverige. Utifrån samarbete med 1177direkt (chatt) så kan det finnas möjlighet till arbetsrotation mellan verksamheterna. Telefonrådgivningsarbetet är i sig självständigt men vi jobbar ihop som ett team. Frågeställningarna som kommer är breda och omväxlande. Hos oss får du möjlighet att använda all din kunskap och erfarenhet på ett nytt och mycket lärorikt sätt!
Alla nyanställda genomgår ett gediget introduktionsprogram med både teoretisk och praktisk utbildning tillsammans med våra utbildare samt vidare lång inskolning med handledare från arbetsgruppen som du har som stöd och bollplank. Detta för att du ska få så goda förutsättningar som möjligt att känna dig trygg i din roll.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg. Enstaka nattpass kan förekomma vid behov. Vi tillämpar verksamhetsbaserat önskeschema med goda möjligheter att påverka sitt arbetsschema. Eventuell möjlighet till att växla mellan arbete på kontoret med hemarbete kan, beroende på kompetens och erfarenhet, erbjudas efter ca 6 månader. Sysselsättningsgraden är 100 % men du kan även välja att arbeta mindre om du så önskar. Placeringsort är valfri mellan Umeå, Skellefteå eller Lycksele.
Anställningen är tillsvidare inom Region Västerbotten med placering inom 1177 som minst tom 261231.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrkesrollen och besitter goda medicinska kunskaper.
Du är trygg i din yrkesroll och är van att göra bedömningar. Du har en god kommunikativ förmåga, är lyhörd och har ett gott bemötande. Du har god datavana och en digital trygghet. Du talar och skriver svenska obehindrat samt förstår och kan uttrycka dig på engelska. Övriga språkkunskaper är meriterande. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du lockas av utmaningen i att varje samtal är unikt och ger dig möjligheten att hjälpa människor till bättre hälsa.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av telefonrådgivning samt om du har en specialistutbildning.
Intervjuer och urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315149". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, 1177 Västerbotten Kontakt
Verksamhetschef
Karina Salomonsson karina.salomonsson@regionvasterbotten.se 090-7850751 Jobbnummer
9822194