Sjuksköterska 1177 på telefon, sommarvikariat
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
1177 på telefon
1177 på telefon, Region Gotland, erbjuder sjukvårdsrådgivning för alla som befinner sig på Gotland.
Vissa dagar hjälper vi även Region Dalarna, Sörmland, Uppsala och Västmanland.
Vi sitter i egna lokaler, centralt i Visby.
Sedan tre år har vår verksamhet även tjänsten 1177 direkt. Den innehåller möjlighet för invånare att bland annat kunna använda chatt i sin kontakt med vården. Tjänsten ser vi är ett positivt alternativ för vårdsökande att kunna använda av sig av. Vår verksamhet rymmer den centrala enheten för Region Gotland vilket innebär ett nära samarbete med övriga delar av Gotlands primärvård.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
1177 på telefon är en nationell tjänst som finns i Sveriges alla regioner. Uppdraget är att göra en medicinsk bedömning, prioritering och hänvisning till rätt vårdnivå samt att ge egenvårdsråd utifrån en kvalitetssäkrad arbetsmetodik. Telefonen är ditt viktigaste verktyg.
Under ett arbetspass kommer du hantera många olika ärenden och människor i alla åldrar med olika typer av fysiska och psykiska symtom.
För att kvalitetssäkra arbetet genomförs regelbundet egen granskning och analys med hjälp av nationellt framtagen rutin, detta för att vi i vår verksamhet ska ha fokus på att ge en god och säker vård.
Du arbetar självständigt men har kollega vilket gör att ni fungerar som stöd för varandra då det finns behov. Vikariatet inleds med introduktion utifrån det behov vi uppmärksammar tillsammans.
Du kommer arbeta varannan helg och med arbetspassen; morgon, dag och kväll.
Vem är du?
Du ska vara legitimerad sjuksköterska och det är en fördel om du även har en specialistutbildning.
Du behöver ha minst fem års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska för att arbeta hos oss. Det är meriterande om du arbetat med medicinsk telefonrådgivning tidigare. Du ska kunna kommunicera på svenska och på engelska.
Då vi är en liten enhet är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och god självinsikt då vi ständigt vill förbättra vår service till medborgarna. Arbetet innebär att du behöver ha en mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga, och kunna anpassa din rådgivning till mottagaren. För att lyckas i rollen måste du även ha förmågan att vara flexibel då varje samtal och patient är unik.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
