Sjuksköterska - vill du arbeta i två världar på samma avdelning?
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-09-01
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Avdelning 134 är en högspecialiserad vårdavdelning inom Rehabiliteringsmedicin som i dagsläget har tio vårdplatser.
Här vårdas och rehabiliteras personer som drabbats av skada eller sjukdom i ryggmärgen. Hos oss sätter vi patienten i fokus genom att arbeta personcentrerat. Målen upprättas tillsammans med patienten i det tvärprofessionella team som du kommer bli en del av. Du får möjlighet att följa patienten från akutstadiet genom rehabiliteringsprocessen. Medelvårdtiden är cirka tre månader, vilket gör att man vet vilka patienter man vårdar nästa dag. På avdelningen råder ett öppet klimat med möjlighet till ständigt lärande tillsammans med erfarna kollegor och andra yrkeskategorier såsom fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer samt en sexolog med expertkunskap. Avdelningen är lokaliserad i lokaler med utsikt över Botaniska trädgården. Vi är en avdelning som värdesätter tid för reflektion och gemenskap.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig att arbeta i en förändringsinriktad organisation och att medverka i förbättringsarbeten där dina idéer och erfarenheter tas tillvara. Hos oss arbetar du med nationell högspecialiserad vård och blir en del av teamet som arbetar med patienter som har kvarstående andningsbehov. Hos oss är kompetensutveckling mycket prioriterat och vi erbjuder löpande utbildningar inom ryggmärgsskadevården.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter och är en del av ett tvärprofessionellt team. Du som sjuksköterska på avdelningen ansvarar för ett mindre antal patienter/pass. Passar utmärkt för dig som till exempel är nyutexaminerad eller har lång erfarenhet och vill ändra inriktning. Vi erbjuder introduktion under två till fyra veckor beroende på dina tidigare erfarenheter. Avdelningen har också tillgång till instruktör/mentor med mångårig erfarenhet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för medicinsk teknik. För att trivas hos oss måste du tycka om variation både i arbetsuppgifter och tempo. Som person bör du vara flexibel, engagerad, nytänkande, tycka om att arbeta i team samt gilla nya utmaningar. Personlig mognad är viktigt. Hör gärna av dig så berättar vi mer. Vi tror att du är den vi söker!
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
