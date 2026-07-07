Sjuksköterska - vikariat till En väg in BUP
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2026-07-07
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Vi söker nu en sjuksköterska till ett vikariat för föräldraledig och erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med kunniga och stöttande kollegor.
En väg in (EVI) är ett regiongemensamt kontaktcenter för barn och unga med psykisk ohälsa i Västra Götalandsregionen. På EVI hanteras också remisser till regionens samtliga BUP-mottagningar samt rådgivningssamtal från bland annat ungdomar, vårdnadshavare och vårdgrannar. Organisatoriskt tillhör EVI Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
En väg in är placerat i centrala lokaler i Göteborg och här arbetar ett team på cirka 20 personer med att erbjuda regionens barn och unga rätt psykiatrisk vård i rätt tid och vid rätt instans. Här arbetar sjuksköterskor, psykologer, läkare och vårdadministrativa sekreterare och under en kollegas föräldraledighet önskar vi nu en medarbetare med professionen leg. sjuksköterska.
På EVI arbetar vi tvärprofessionellt och drar nytta av varandras erfarenheter och kompetenser. Vi arbetar även löpande med fortbildning av personalen inom de områden som är relevanta för verksamheten och vi samverkar med BUP:s öppenvårdsmottagningar i regionen, samt vårdgrannar och samverkanspartners som primärvård, socialtjänst och elevhälsa.Dina arbetsuppgifter
Din arbetsdag på En väg in består huvudsakligen av två delar - att bedöma inkomna remisser och att bemanna vår rådgivningstelefon.
Till rådgivningstelefonen ringer vårdnadshavare och till viss del ungdomar med spörsmål kring psykisk ohälsa och din uppgift är att, med stöd av framtagna triageringsdokument och aktuella RMR:er (regional medicinsk riktlinje), triagera dem till rätt vårdnivå (BUP eller primärvård), alternativt ge egenvårdsråd. Till rådgivningstelefonen ringer också vårdgrannar och samverkanspartners.
I remissbedömningen hanteras samtliga regionens remisser till BUP, inklusive egenremisser. Dessa bedöms i team om minst två medarbetare och även här är huvuduppgiften att triagera till rätt vårdnivå.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift och goda kunskaper i engelska. Du har god IT-vana. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga med psykisk ohälsa och/eller erfarenhet av remissbedömning.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper där bland annat ett gott bemötande är centralt i telefonkontakten med barn/unga och deras föräldrar. Då du arbetar i team med remissbedömningarna och har kontakter med olika samverkanspartners behöver du också ha en mycket god samarbetsförmåga.
För att trivas i rollen behöver du ha förmåga att hålla kvalitet och tempo i metodiska och återkommande uppgifter. Samtidigt behöver du vara flexibel och kunna växla fokus när prioriteringar ändras.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning. Det ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Ytterligare ingår det en placering på annan avdelning för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Behandlingsvägen 7 (visa karta
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416 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, En väg in barn & unga med psykisk ohälsa Kontakt
Vårdförbundet Taru Kontio taru.kontio@vgregion.se 073-6652291 Jobbnummer
9994684