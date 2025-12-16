Sjuksköterska - vi skall bli större, välkommen till onkologen avdelning 54!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-12-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
På avdelning 54 vårdas patienter med huvud-halscancer, lungcancer, esofaguscancer, hjärntumör samt neuroendokrina tumörer.
Nu skall vi utöka vår verksamhet och behöver därför fler medarbetare.
De behandlingar som ges är i huvudsak cytostatikabehandling och strålbehandling. Hos oss behandlas cancerpatienter i olika faser av sitt sjukdomsförlopp.
Vår verksamhet präglas av högt i tak, gemenskap och kompetensutveckling och att alltid ha patientens bästa i fokus. Vi arbetar personcentrerat och ett viktigt mål är att bevara det friska hos våra patienter. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Knutet till oss finns också bland annat fysioterapeuter, dietister, kuratorer och medicinska sekreterare.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder föreläsningar under fredagsfrukost, en årlig utbildningsdag för hela avdelningen och årlig HLR-träning. En gång per termin har sjuksköterskorna på onkologen möjlighet att delta på onkologens sjuksköterskekonferens samt fler utbildningar och föreläsningar som återkommer under året beroende på vad just du är intresserad av.
Som anställd hos oss får du ett cytostatikakörkort efter genomgången cytostatikakurs som du går under arbetstid. Möjlighet att vidareutbilda sig inom onkologisk omvårdnad och att studera vidare till specialistsjuksköterska inom onkologi finns.
Om arbetsuppgifter
På avdelningen vårdas patienter i ett kurativt eller palliativt skede av sin cancersjukdom. Stor vikt läggs vid att ge både patient och närstående god omvårdnad. Sjuksköterskor och undersköterskor arbetar i team med ett gemensamt ansvar för cirka fem patienter under arbetspasset.
Under dagtid finns en samordnare som ansvarar för inkommande samtal, planering kring patienten och mycket annat som underlättar för sjuksköterskan i det dagliga arbetet. Det finns också en receptarie under dagtid som bistår med hjälp av läkemedel och rådgivning.
Vi är en positiv personalgrupp med god sammanhållning som ständigt arbetar för att bibehålla vårt goda arbetsklimat.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du är specialistsjuksköterska inom onkologi. Du är prestigelös och frågar när du behöver hjälp eller råd. Du uppskattar det nära mötet med patienten under korta eller långa vårdkontakter.
Du värderar ett gott arbetsklimat och trivs med att arbeta i team såväl som självständigt. Vi vill också att du ska vara intresserad av förbättringsarbete och utvecklingsarbete. Förmåga till självständighet, flexibilitet samt intresse för att arbeta med människor i utsatta livssituationer.
Intervjuer kommer påbörjas under pågående annonsering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-12-16Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6924". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Onkologi, Avd 54 Onkologi Kontakt
Vårdenhetschef, Anna Andersson 031-3429454 Jobbnummer
9646094