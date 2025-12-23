Sjuksköterska - var med och utveckla avdelningen!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om oss
Vi är en akutvårdsavdelning där vi vårdar patienter från akutmottagningen och direkt från ambulansen.
Vi har för närvarande 16 vårdplatser fördelade mellan internmedicin och stroke/TIA platser. Vår unika arbetsplats med olika inriktningar ger möjlighet till en mycket bred kompetens. Du får en spetskompetens inom akutvård av strokepatienter, samtidigt som vi har medicinpatienterna som kan utredas och vårdas för många olika tillstånd. Med båda patientgrupperna arbetar vi i team tillsammans med både läkare och rehab personal för att skapa god vård och gemensamt utreda patientens symtom och besvär för att komma fram till en diagnos.
Om jobbet
Du får en individuell introduktion samt erbjuds en mentor med syfte att stödja och underlätta för dig i den nya rollen. Vi har fokus på våra medarbetares delaktighet och välmående.
• Vi har som mål att ha träning på arbetstid tillsammans varje vecka, vilket har varit ett populärt inslag i arbetsdagen
• Vi har olika aktiviteter som stärker lagkänslan
• Vi värnar om medarbetarskapet
Avdelningen har ett stort fokus på utveckling och lärande.
• Vi har föreläsningar för personalen varje vecka för att ständigt utvecklas och få bredare kunskap och stärka medarbetarskapet
• Vi erbjuder strokeutbildningen Strokenålen för att utveckla specifik kompetens och hålla kvalitén på vården hög på vår avdelning.
• Vi har ett gott samarbete med Göteborgs universitet och övriga högskolor i regionen, och erbjuder våra medarbetare specialistutbildning och relevanta kurser på arbetstid.
Varför skall du välja oss?
Vi är ett härligt gäng som ständigt värnar om varandra och tar tillvara på varandras kompetenser. Vi driver förbättringsarbeten där medarbetaren är den centrala punkten och ges möjlighet att förverkliga visioner. Vi värnar om varje enskild patient och sätter denne i centrum. Du kan tryggt introduceras och välkomnas till vår arbetsgrupp med ett gott arbetsklimat som vi värnar om!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med positiv inställning och ute efter en arbetsplats med gott arbetsklimat! Hos oss tror vi på att du som individ gör skillnad för patienterna, och att vi som grupp stärker varandra och bidrar till varandras kompetens. Vår drivkraft ligger i att se varje patients behov. Du kommer jobba nära patienterna och har ett gott bemötande, förståelse och intresse för människor. Du har lätt för att lyssna och kommunicera med både patienter och närstående och arbetar alltid utifrån ett patientfokuserat förhållningssätt.
Då du arbetar i team och har kontakter med olika samarbetspartners behöver du ha en
god samarbetsförmåga.
Du är trygg och stabil i dig själv och kan både anpassa dig efter situationen och prioritera. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, vara van vid att ta egna initiativ och organisera samt planera ditt arbete självständigt.
Du har utifrån patientens behov förmåga att leda, fördela och samordna arbetsuppgifter till teamet utifrån medarbetarnas olika kompetens.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det Kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
