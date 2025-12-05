Sjuksköterska - Välkommen till vårdavdelning 205 ögon
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vi välkomnar dig till Ögonsjukvården och Avdelning 205!
Avdelning 205 är den enda vårdavdelningen inom ögonsjukvård i Västra Götalandsregionen.
Med 16 öppna vårdplatser vårdas patienter från hela regionen hos oss för sina ögonåkommor. Vi bedriver även nationell högspecialiserad vård.
Som sjuksköterska på vår avdelning behandlar du patienter som bland annat drabbats av näthinneavlossning, glaskroppsblödning och keratit. Du kan också få behandla patienter som fått ögonskador till följd av exempelvis fyrverkerier, idrottsskador eller stick-och skärskador.
På avdelningen arbetar idag 24 sjuksköterskor och tio undersköterskor. Då vårdbehovet ökar söker vi ytterligare en sjuksköterska till vår avdelning som vill arbeta med oss för att kunna möta morgondagens behov.
Varför ska du söka dig till oss?
Ögon är ett spännande område som är större än de flesta tror. Det är till exempel den specialitet som har flest registrerade sjukdomsdiagnoser. Vår verksamhet växer ständigt och vi arbetar aktivt med att utveckla och hitta nya arbetssätt och metoder.
Vi har korta vårdtider med en medeltid på två dygn, snabba flöden och en låg vårdtyngd. Arbetet är varierande både vad gäller intensitet, patienter och uppgifter. Patienterna vi möter är allt från ett år och uppåt.
Som sjuksköterska på Avdelning 205 känner du delaktighet, vi sätter patienten i fokus och arbetar tillsammans som ett team för att kunna leverera bästa möjliga vårdupplevelse. Vi ser även till att ta tillvara på varandra och låta glädje och gemenskap fylla våra arbetsdagar. Ett välkomnade och hjälpsamt klimat.
Vi utformar en individuell introduktion och upplärning inom ögonsjukvård. För oss är det viktigt att ta tillvara på din kompetens och samtidigt ge dig möjlighet till vidareutbildning.
Tjänsten innebär
Omvårdnad av våra patienter på avdelningen, inklusive pre-och postoperativ omvårdnad. Omväxlande arbete med kirurgiska och medicinska patienter. Telefonrådgivning och arbete på kväll och helg ingår i tjänsten. På kvällar och helger flyttas vår akutverksamhet upp till vårdavdelningen.Publiceringsdatum2025-12-05Profil
Du är legitimerad sjuksköterska och tidigare erfarenhet av avdelningsarbete är meriterande.
För att trivas hos oss bör du vara en person som har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i ett team. Du är strukturerad och flexibel och vill att ditt arbete ska vara varierande och utmanande. Du har ett gott bemötande mot både patienter och kollegor samt ett positivt förhållningssätt.
Är du den vi söker? - Vi ser fram emot din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
