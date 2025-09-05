Sjuksköterska - Välkommen till roligt uppdrag på Resursmottagning beroende
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Resursmottagning beroende är en del av Psykiatri beroendes öppenvård (PBÖ) tillsammans med Beroendemottagning Hisingen och Beroendemottagning Olskroken.
Arbetet sker i en matrisorganisation där vårt uppdrag, i enlighet med bland annat F-ACT (Flexible Assertive Community Treatment) som metod, innebär att vi kan intensifiera insatserna för patienter på basmottagningarna i ett specifikt uppdrag under en viss period. Mottagningen har även ett antal fasta patienter med tillhörande läkarresurs samt organiserar psykologers, arbetsterapeuters och rehabkoordinators insatser i basverksamheten. Vi har även ett omfattande utbud av olika typer av gruppbehandlingar.
Målgruppen är personer över 18 år med svårare psykisk sjukdom och sammansatta behov till följd av psykiatrisk problematik och/eller substansbruk som redan har en tillhörighet inom Beroendes Basmottagningar. Mottagningen har en tydlig verksamhetsidé och vision där vi vill förbättra och även utveckla vården för patienter inom målgruppen. En del i det arbetet är att bland annat implementera ny kunskap och utvärdera vår verksamhet.
Vad erbjuder vi?
En stimulerande arbetsplats med många trevliga kollegor, goda möjligheter till ett varierat och utvecklande arbete både utifrån ett organisatoriskt perspektiv likväl som gällande utbildning och handledning.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Beroendemedicinskt-/psykiatrisk behandlings- och rehabiliteringsarbete i öppenvård utifrån F-ACT som metod i vår matrisorganisation.
Du arbetar både självständigt och i samarbete med mottagningens övriga medarbetare samt i de team som bildas runt patienten. Du kommer inte vara fast vårdkontakt för patienter utan arbeta på uppdrag och i resursgrupper kring patienter som pågår under kortare eller längre perioder. Du kommer även hålla i en eller flera gruppbehandlingar tillsammans med kollegor.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri. Vi vill att du har ett intresse av att arbeta integrerat och flexibelt med patienter som har ett substansberoende och en psykiatrisk samsjuklighet. Eftersom verksamheten fortfarande är relativt nystartad och arbetar på ett sätt som är mer ovanligt är det en fördel om du ser utmaningar och förändringsarbeten som något positivt. Vi önskar att du både har med dig viljan att vara med och utveckla verksamheten likväl som en förmåga att arbeta mot gemensamma mål för att vara med och forma framtidens vård för denna grupp av patienter som har ett större vårdbehov.
Då arbetet förutsätter gott teamarbete för patientens bästa är en god förmåga att kommunicera och samarbeta viktigt. En hög grad av flexibilitet likväl som en grundläggande förmåga till lågaffektivt bemötande är essentiellt och stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vill du veta mer om vilka möjligheter du har att utvecklas tillsammans med oss på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, gå in via länk: Karriärutvecklingsmodellen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
