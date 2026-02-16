Sjuksköterska - välkommen till Rättspsykiatrin!
2026-02-16
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen.
Om verksamheten
Rättspsykiatrin är en unik verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beläget i Gunnilse som ligger cirka 20 minuter från centrala Göteborg med kollektivtrafik.
Rättspsykiatrins uppdrag är att ge individuellt anpassad psykiatrisk vård och rehabilitering till patienter som dömts att överlämnas till vård.
Verksamheten disponerar öppen- och slutenvårdslokaler med förhöjd säkerhetsklassning och vårdar också patienter frihetsberövade enligt annan lagstiftning i samband med att de har behov av akut psykiatrisk specialistvård. Rättspsykiatrin har ett samhällsskyddsansvar, där målet för verksamheten är att patienterna ska klara ett liv ute i samhället utan att återfalla i brott på grund av psykisk ohälsa.
Vi satsar på forskning och vår forskningsenhet CELAM (Centrum för etik, juridik och mental hälsa) finns beläget på Rågården, vilket gör att vi kontinuerligt är en del av den senaste utvecklingen inom rättspsykiatrisk vård med patienten i fokus.
Denna tjänst riktar sig till en av våra rehabenheter, där vårdtiderna ofta är långa. Detta ger möjlighet till rehabiliterande insatser och god kännedom om patienten.
Vad erbjuder vi?
Rättspsykiatrin bedriver och utvecklar specialistvård med fokus på tvärprofessionell rehabilitering. Vår målsättning är att erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbete, där du i tätt samarbete med kollegor av olika professioner bedriver vård, rehabilitering och behandling. Inom rättspsykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuds du möjlighet till kontinuerlig fortbildning enligt lokala målsättningar och egna intressen.
Du har tillgång till verksamhetens rehabiliteringsfaciliteter, såsom gym och bassäng, för eget bruk. Genom fungerande rutiner, dynamisk säkerhet, delaktighet och kompetenta medarbetare skapar vi tillsammans en god och trygg arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss ingår du i ett tvärprofessionellt team runt patienten, bestående av bland annat läkare, kurator, skötare och behandlingsassistenter. I teamet sker vårduppföljningar och vårdplaneringar utifrån patienternas individuella behov, där du som sjuksköterska har en viktig roll som omvårdnadsansvarig och arbetsledare i teamet. Som sjuksköterska har du också ett nära samarbete med vårdenhetsöverläkaren. Tillsammans arbetar ni för att kvalitetsutveckla vården på enheten och aktivt arbeta för en hög patientsäkerhet.
Du ansvarar för patientens omvårdnad, läkemedelshantering, provtagning samt kliniska bedömningar av patientens psykiatriska hälsotillstånd. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att upprätthålla en lugn och trygg miljö på enheten.
Denna tjänst innefattar dag-och kvällstjänstgöring och helgarbete utifrån ett fördelaktigt schema.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av psykiatri och även har vidareutbildning i psykiatri, men detta är inget krav.
Vi tror att du är en lugn och trygg person som har ett genuint intresse för människor i utsatta situationer. Du har också förmåga att lyssna, förstå, sätta gränser och motivera och arbetsleda. Du är ansvarstagande och arbetar på ett lösningsfokuserat sätt. Du förväntas också kunna delta fysiskt vid självskyddsträning.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/883". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Rättspsykiatri Kontakt
Enhetschef, Åsa Blennerud 076-7194836 Jobbnummer
9743384