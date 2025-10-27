Sjuksköterska - Välkommen till Psykosmottagning Centrum
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-10-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du ha ett arbete där du både får vårda, motivera och aktivera patienter till att må bättre och få ökad livskvalitet? Då kan du vara den sjuksköterskekollega som vi söker till vårt team på Psykosmottagning Centrum!Publiceringsdatum2025-10-27Om företaget
Psykosmottagning Centrum är en öppenvårdsmottagning för personer med psykossjukdomar.
Teamet arbetar utifrån det samhällsbaserade metodikprogrammet Resursgrupps-Assertive Community Treatment (R-ACT) där vård och stödinsatserna baseras på patientens mål och behov och där närstående ses som en resurs. Teamet är multidisciplinärt och består av läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, sekreterare, hälsopedagog, arbetsterapeut, sekreterare, case manager och en enhetschef. Psykosmottagning Centrum ligger mitt i centrala Göteborg med goda pendlingsmöjligheter, mottagningen ligger nära både Brunnsparken och Centralstationen.
Vad erbjuder vi?
Vi vill att du ska känna dig trygg i arbetet och därför anpassar vi introduktionen efter vad du kan sedan innan. Du kommer få en mentor och regelbunden handledning i grupp. Vi är ett team på 20 personer, flera av våra medarbetare har lång erfarenhet samt kunskap, vi är måna om att hjälpa samt stötta varandra och dela med oss av vår kunskap. Hos oss ges du mycket goda möjligheter till kontinuerlig utveckling. Vi kan erbjuda dig exempelvis utbildning i R-ACT, MI (motiverande samtal) eller andra diagnoser inom psykiatri.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att vara Case manager för ett antal patienter. Vi ser även att kontakten med närstående är viktig. Case managerns centrala roll i RACT omfattar samordning, utredning och behandling. I ditt arbete kommer du att göra psykiatriska utredningar, identifiera din patients behov av insatser och tillsammans upprätta en vårdplan med mål som ni arbetar efter, följer upp och uppdaterar. Därutöver ingår sjuksköterskeuppgifter såsom medicinhantering och uppföljning av somatisk hälsa. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser det som önskvärt om du har erfarenhet inom psykiatri.
Du har ett genuint intresse för mottagningens målgrupp och är trygg i dig själv samt inger förtroende i din relation med patienten. Vi tror att du är bra på att samarbeta, skapa och vårda relationer, med både patienter och kollegor. Du har inga problem med att själv planera och driva ditt arbete framåt. Vi ser till personlig lämplighet vid tillsättning av tjänsten.
Vi kommer ha löpande urval och intervjuer, välkommen att söka redan nu. Om du undrar något får du gärna ta kontakt med oss!
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Vill du veta mer om vilka möjligheter du har att utvecklas tillsammans med oss på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, gå in via länk: Karriärutvecklingsmodellen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Psykiatri psykos Kontakt
Tf Enhetschef Marie Wennergren 076-8052449 Jobbnummer
9576576