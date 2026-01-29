Sjuksköterska - Välkommen till Preoperativ enhet/Ögonkirurgiskmottagning!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Med drygt 300 medarbetare är Ögonsjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset en av Sveriges största ögonverksamheter.
Vi bedriver allt från öppenvårdsmottagning till akutmottagning och har vår egna vårdavdelning och operationsavdelning. Vi är det lilla sjukhuset i det stora. På vår operationsavdelning utförs all typ av ögonkirurgi fördelat på sju operationssalar varav tre är utrustade för narkos. Vi utför närmare 6000 operationer varje år och bedriver dagkirurgi, akut- och slutenvård.
Vad erbjuder vi?
Är du sjuksköterska och har intresse för ögonsjukvård, pre- och postoperativ vård samt mottagningsarbete? Vi välkomnar dig till Ögonsjukvården, en verksamhet där det finns många möjligheter för dig som medarbetare, både vad gäller utveckling och variation.
På vår preoperativa enhet möter du patienter som står inför en ögonoperation. Du kommer att få ett meningsfullt uppdrag som gör stor skillnad för en stor patientgrupp då många av operationerna som utförs ger resultat direkt för patienten. Ett tacksamt arbete där du får möta patienter som skall genomgå en ögonoperation i de flesta fall i lokalbedövning men du tar även hand om patienter som kommer att sövas inför sin operation men gå hem efter operationen. Du spelar en stor roll för patienten som ofta kan känna sig orolig inför kommande operation. Du kommer även att läras upp i lättare mottagningsarbete på på ögonkirurgiska mottagningen. Arbetet är förlagt måndag till fredag dagtid.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på vår preoperativa enhet arbetar du med att förbereda och informera våra patienter inför och efter deras ögonoperation. Tjänsten innebär även viss postoperativ vård av våra dagkirurgiska patienter. Du kommer att ha ett nära samarbete med vårdpersonalen på operationsavdelningen, vårdavdelningen, den ögonkirurgiska mottagningen samt operationskoordinatorer. Ni som team kommer tillsammans arbeta nära patienten för att skapa den bästa vården för patienten. Ett gott bemötande gör skillnad. Då den preoperativa enheten tillhör Ögonkirurgiskmottagning kommer du också att introduceras och läras upp i enklare mottagningsarbete och patientrådgivning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt ögonsjuksköterska och har ett intresse för ögonsjukvård. Du inspireras av mötet med patienten och är bra på att kommunicera och ge tydlig information. Vi tror att du som söker vår tjänst trivs med att samarbeta och att ingå i ett team.
Som person ställer du dig positiv till förändringsarbete och motiveras av att utvecklas och hitta nya arbetssätt. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av ögonsjukvård. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi gör urval och intervjuer löpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
