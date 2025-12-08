Sjuksköterska - välkommen till kardiologen HIA/IMA!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vi behöver fler engagerade medarbetare på vår avdelning.
Vi kan erbjuda dig en spännande och utvecklande verksamhet där vi alltid strävar efter en hög kunskapsnivå för att tillgodose god och säker vård. Vi är en avdelning som präglas av framåtanda och arbetsglädje. Välkommen till oss!
Om vår arbetsplats
Avdelning 238 har inriktning mot kardiologi. Hos oss vårdas patienter med hjärtsjukdom som exempelvis hjärtinfarkt, instabil angina, hjärtsvikt och rytmrubbningar. Vi har även intermediärvårdsplatser där vi behandlar patienter som är i behov av en högre vårdnivå, men som inte fullt ut kräver intensivvård. Avdelningen har 17 vårdplatser och är indelad i tre grupper utefter vårdnivå:
Kardiologsidan: Här vårdas patienter som är i behov av telemetriövervakning och vanliga diagnoser är förmaksflimmer och hjärtsvikt.
HIA (hjärtintensivvård): På HIA finns möjlighet till ischemiövervakning och här möter vi patienter med hjärtinfarkt, instabil angina, lungödem eller allvarligare arytmier.
IMA (intermediärvård): På våra IMA-platser vårdas patienter som har ett tätare övervakningsbehov. Vanliga diagnoser på IMA är sepsis, ketoacidos, intoxikationer och respiratorisk svikt.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett varierande och stimulerande arbete med bra utvecklingsmöjligheter. Du får en strukturerad bredvidgång som varvas med internundervisning som är tillämpad för nya medarbetare. Du ges möjlighet till kompetensutveckling inom kardiologi och akutsjukvård och vi har regelbundna internutbildningar inom olika områden. Till dig som är nyexaminerad sjuksköterska erbjuder vi mentorskap under ditt första år hos oss.
Vi tycker att vår arbetsmiljö är mycket viktig och arbetar för att ständigt förbättra oss för att vi ska få en så bra och trivsam arbetsplats som möjligt. Vi är en trevlig arbetsgrupp som lyfter varandra. Vi arbetar även med ett delaktigt och närvarande ledarskap där synlighet och tydlighet är av stor vikt.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Vi söker dig som är positiv, har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt. Om du gillar omväxling, kan ändra arbetstakt efter tempo och vill utvecklas i din roll - då kommer du att trivas hos oss! Vi ser gärna att du är kreativ och kan förmedla tankar och idéer för att vara med och utveckla avdelningen tillsammans med oss. Vi har ett öppet, positivt och tillåtande arbetsklimat som vi vill att du bidrar till.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
