Sjuksköterska - Välkommen till Avdelning 137
2026-04-20
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Söker du som sjuksköterska nya utmaningar och vill möta en ny framtid inom kirurgi och traumavård där utveckling och ständiga förbättringar leder till kreativitet och god arbetsmiljö? Då kan vi vara din framtida arbetsplats!
Vår avdelning är en akutavdelning med kirurgisk och traumavårdsinriktning. Vårdtiderna är ofta korta och det sker snabba utredningar för att tillgodose våra patienters vårdbehov och behandlingar. Inläggningar sker dygnet runt via akutmottagningen och för ett effektivt omhändertagande av akuta patienter har vi ett nära samarbete med andra avdelningar.
Vi erbjuder
Kamratskap, arbetsglädje och nya utmaningar på en välstrukturerad enhet.
Hos oss får du en introduktion på cirka fyra veckor som är anpassad efter din tidigare erfarenhet.
Om arbetsuppgifter
Vi arbetar i team runt patienterna där kommunikation och engagemang är några av de egenskaper som är självklara när vi söker en ny kollega. Vi arbetar både med bedsiderapportering och bedsiderond för en patientcentrerad vård. För oss är laganda och samarbete något som präglar vår arbetsplats.
Vårt motto är "allt går om man bara vill" och vi är stolta över vårt lösningsorienterade arbetssätt. Vi har många specialistutbildade sjuksköterskor och undersköterskor på avdelningen, vilket gör att man alltid kan få hjälp och stöd i olika situationer. Rutinerna skiljer sig mellan våra avdelningar men gemensamt för oss är en strävan mot ständig utveckling.
Om dig
Du som söker ska vara legitimerad sjuksköterska. Vidare har du intresse för människor i utsatta livssituationer och förmåga att hjälpa andra. Du är kreativ och flexibel och ser lösningar istället för problem. Utöver detta är du också noggrann och har lätt för att prioritera och fatta snabba beslut. Du är angelägen om att vi har en god arbetsmiljö på avdelningen och deltar aktivt i det arbetet.
Vill du vara en del av avdelningens och områdets dreamteam där öppenhet, omtanke, respekt och humor värderas för att uppnå ett gott arbetsklimat? Lockas du av en lärorik och utvecklande arbetsmiljö? Då kan det vara just dig vi söker som ny kollega hos oss på avdelning 137 område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Hjärtligt välkommen att söka till oss Avdelning 137!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i det Kliniska basåret som är obligatoriskt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning på simulatorcentrum. Hos oss är en fortsatt kompetensutveckling självklar. Föreläsningar och utbildningar som är både externa och interna och träning på simulatorcentrum är vår vardag. Vår utarbetade karriärsutvecklingsmodell ger dig ett stöd för fortsatt utveckling i din yrkesroll hos oss.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kirurgi Sahlgrenska, Kirurgavdelning 137 Kontakt
Vårdförbundet, Elin Andreasson elin.a.andreasson@vgregion.se 073-5714309
9864152