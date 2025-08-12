Sjuksköterska - vad med och utveckla avdelningen!
2025-08-12
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Avdelning 236 på Mölndals sjukhus är en akutinriktad internmedicinsk vårdavdelning.
Vi vårdar patienter från akutmottagningen med många varierande diagnoser, exempelvis infektioner, intoxikationer, yrsel, hjärtsvikt, pneumoni och lungemboli. Vi vårdar även patienter med behov av telemetri. Patienterna är oftast av äldre ålder, vilket innebär en mer komplex sjukdomsbild där många olika diagnoser behandlas samtidigt. Variationen gör att du som sjuksköterska får en bred medicinsk kunskapsbas där du kommer utvecklas i att leda omvårdnadsarbetet.
Vi värdesätter alla medarbetares kompetens och styrkor och vi uppmuntrar alla till delaktighet i avdelningens utvecklingsarbete. För oss är det viktigt att du som medarbetare ska känna att du är viktig och får växa i din yrkesroll.
Vi arbetar med att vara en lärorik arbetsplats för både personal och studenter till exempel genom internutbildningar inom olika områden. Föreläsningar sker kontinuerligt i verksamheten på arbetstid. Vi uppmuntrar till fördjupad kunskap inom det område som lockar dig.
Vi är en avdelning som vill satsa på utvecklingsarbete och är intresserade av nya spännande digitala arbetsverktyg för mer effektiva och patientsäkra arbetssätt. Vi uppmuntrar till nytänkande och initiativtagande.
Vi erbjuder dig
Vår arbetsmiljö är stimulerande, trivsam och vi erbjuder generös introduktion med ett stort fokus på kompetensutveckling. Vi är en trevlig arbetsgrupp som lyfter varandra. Vi arbetar även med närvarande ledarskap där synlighet och tydlighet är av stor vikt.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens. Utöver detta blir du tilldelad en mentor från vår enhet där du och din mentor tillsammans har återkommande reflektionssamtal under det första året.
Om arbetet
Som sjuksköterska på vår avdelning kommer du att arbeta i team med undersköterskor och läkare. Du har även tät kontakt med farmaceut, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist. Vi sätter stort värde på kunskapsutbytet mellan professionerna på avdelningen. Det är du som sjuksköterska som leder och fördelar omvårdnadsarbetet kring patienten genom att vara spindeln i nätet. Fokus är att ge en god vård till våra patienter vilket möjliggörs av att arbetsplatsen har ett gott samarbete och arbetsklimat.
Vi tillämpar individuella scheman, vilket innebär att du önskar ditt schema själv utefter vissa förhållningsregler både utifrån arbetsmiljöverkets regler och hälsosam schemaläggning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet av sjukhusvård är det meriterande. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. I mötet med såväl patienter, anhöriga eller kollegor har du ett empatiskt och öppet förhållningssätt.
Du har ett prestigelöst förhållningssätt, ett stort intresse för utveckling och lärande och du har en lösningsinriktad och positiv inställning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet eftersom det är vi som tillsammans är vår arbetsplats. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
