Sjuksköterska - timanställning i Psykiatriska mobila teamen
2026-04-23
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Sjuksköterskor sökes som sommarvikarier och timanställda till Psykiatriska Mobila teamen Bäckefors och Uddevalla!
Psykiatriska mobila teamet är en del av den vuxenpsykiatriska öppenvården. Teamet ger insatser i form av specialistpsykiatriska bedömningar samt vård och behandling i patientens närmiljö.
Teamet består av sjuksköterskor och skötare, uppdelat i två arbetsteam med två personer i varje. Man arbetar alltid i par i det direkta patientarbetet. Arbetet innebär kväll/ natt tjänstgöring från kl 15.15 till kl 01,00. Mobila teamet arbetar varje dag, måndag till söndag.
Mobila teamets insatserna sker på uppdrag av bland annat vuxenpsykiatriskamottagningar, heldygnsvården inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatrin. Patienter och anhöriga ringer till teamet vid behov.Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare i mobila teamet arbetar du med akuta och planerade insatser. Du gör bedömningar samt ger hänvisning och rådgivning till patienter, närstående och andra vårdgivare. Kontakten sker via telefon och hembesök.
Du arbetar personcentrerat och samverkar nära med andra professioner för att säkerställa en trygg och sammanhållen vård.
Arbetet på mobila teamet Bäckefors utgår från Dalslands sjukhus, vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningens lokaler.
Arbetet på mobila teamet Uddevalla utgår från Uddevalla sjukhus, vuxenpsykiatriska mottagningen neuropsykiatri, LARO lokaler.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
Erfarenhet från psykiatriskt arbete och vana från akutinriktade insatser är meriterande.
Vi välkomnar sökande i alla åldrar och livssituationer, inklusive dig som är pensionär. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och den kompetens och erfarenhet du kan bidra med.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där också egenskaper såsom samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt är viktiga. Vi värdesätter även egenskaper såsom god social kompetens där framåtanda och positivt tänkande är en merit.
B-körkort är ett krav.
Arbetstid
Arbetstiden är kväll och natt, mån till sön. Timanställning.Övrig information
Vi vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa en arbetsplats som genomsyras av medarbetarskap, delaktighet, jämställdhet, arbetsglädje, respekt och utveckling.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden, intervjuer kommer att ske både i Bäckefors och Uddevalla.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
461 85 TROLLHÄTTAN
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatri, Sektion 2 Öppenvård Kontakt
Vårdförbundet Vårdförbundet 010-4350000 Jobbnummer
9872198