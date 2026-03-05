Sjuksköterska - Stockholmsområdet (2-3 dagar i veckan)
Sjuksköterska (2-3 dagar i veckan) sökes till Åderbråcksklinikerna i Stockholmsområdet
Är du sjuksköterska, och vill du vara en del av den mest framgångsrika kliniken för behandling av åderbråck i Norden? Åderbråcksklinikerna är en snabbt växande internationell aktör inom behandling av åderbråck och söker idag en duktig sjuksköterska i Stockholmsområdet på deltid till 2-3 dagar i veckan. Du kommer att arbeta på våra kliniker i Stockholm, Västerås, Uppsala och Södertälje. Din primära klinik kommer att vara den som ligger närmast dig, och vi betalar resekostnader till de andra klinikerna.
Hos Åderbråcksklinikerna är medarbetarnas kompetens hög och vi strävar hela tiden mot att förbättra den för att leva upp till de höga ambitionerna, vi har satt för verksamheten. Ditt arbete kommer främst gå ut på att vara en del av det dagliga arbetet på kliniken och assistera vid operationer.
Vi kommer även att utbilda dig i sklerosering, så det är en stor fördel om du tidigare har utfört injektioner.
Åderbråcksklinikerna är en del av Nordic Health Group, där vi driver kliniker i flera europeiska länder. Vi är en verksamhet med högt i taket, och det är därför stora möjligheter för att infria dina ambitioner om att utveckla dig själv och få mer ansvar om du vill. Vi prioriterar kvalité, effektivitet och professionell utveckling mycket högt. Dessutom värdesätter vi kompetensutvecklingen hos våra anställda och du kommer därför att vara en del av en organisation där du kan utveckla dina professionella vingar.
Vi kan erbjuda:
Ett spännande och utvecklande arbete som sjuksköterska
Ett självständigt arbete med mycket ansvar
Ett deltidsjobb i dagtid med stort fokus på work-life-balance
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Ett arbete med åderbråcksbehandlingar på allra högsta nivå med moderna, endovenösa metoder
Trevlig arbetsmiljö med otroligt duktiga kollegor
En spännande klinik med många nöjda kunder
Att bliva en del av en organisation som tar hand om metarbejdera
Ett jobb med möjlighet för reseaktiviteter till andre kliniker
Som blivande medarbetare hos Åderbråcksklinikerna, så sätter du därför ett högt pris på samarbete och kvalitet i omvårdnaden. Du motiveras av att säkra att patienterna får en bra, trygg och sammanhängande process i en emellanåt bråttom vardag. Vi har som mål att ge den bästa möjliga behandlingen mot åderbråck samt att ha nöjda patienter och medarbetare.
Vi förväntar oss därför att du:
Är stabil, lojal och kan ta ansvar
Vill sätta kvaliteten i behandlingen högst och sätter en stolthet i att säkra att vi levererar den absolut bästa behandlingen
Trivs i en ombytlig vardag på en klinik med hög patientomsättning
Kan jobba självständigt, engagerat och hjälpa med att optimera och utveckla våra processer
Har ett genuint intresse för människor och har ständigt patienten i fokus. Vi lägger stor vikt på ansvarstagande och att du kan arbeta självständigt såväl som i gruppPubliceringsdatum2026-03-05Tillträde
Så fort som möjligtErsättning
Konkurrenskraftig lön och villkor.Kontaktperson för detta jobb
Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Andreas Persson, ap@nordichealthgroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: ap@nordichealthgroup.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholm". Arbetsgivare Åderbråcksklinikerna Sverige AB
(org.nr 559029-1133), https://www.aderbracksklinikerna.se
Drottninggatan 101 (visa karta
)
113 60 STOCKHOLM Jobbnummer
9778297