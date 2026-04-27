Sjuksköterska - starta din nya karriär i våra toppmoderna nybyggda lokaler!
Verksamhetsområde anestesi operation och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Starta din nya karriär i våra toppmoderna nybyggda lokaler hos oss på Postoperativa avdelningen 101F.
Vår verksamhet
Den Postoperativa avdelningen inom anestesisektionen har 15 vårdplatser och tar emot patienter dygnet runt. Patienterna kommer företrädesvis från kirurg- och ortopedoperation och under jourtid även från andra opererande kliniker, samarbete sker även med centralintensivvårdsavdelningen (CIVA). Postoperativ vård är under ständig utveckling för att möta patienternas behov av vård.
Ditt uppdrag
Nu har du chansen att utmana dig själv och komma till en mycket trevlig arbetsplats! Arbetsplatsen präglas av ett omväxlande arbete där man hela tiden möter nya patienter med olika typer av postoperativt övervakningsbehov. Du kommer att lära dig allt från den enklare postoperativa övervakningen till att vårda patienter med behov av postoperativ intermediärvård samt postoperativ intensivvård. Här lär du dig ständigt nya saker och utvecklas i din kompetens.
Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Det finns också möjlighet att hospitera på avdelningen om du så önskar.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom yrket.
Din kompetens
Du sätter alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till ett gott samarbete och en bra arbetsmiljö. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar. Har du detta kombinerat med nyfikenhet och noggrannhet kan du vara rätt för oss.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Du erbjuds även:
• Minst fyra veckors introduktion, samt metorskap under de första månaderna.
• Kontinuerlig fortbildning som exempelvis postoperativ utbildning
• Universitetskurs i Postoperativ och kirurgisk intermediär vård, 7,5 hp
• Friskhuset, med gym och ett antal gruppträningspass samt tillgång till sjukgymnaster och massage bland mycket annat
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Aregash Tesfaldet 018-6173660 aregash.tesfaldet@akademiska.se
Facklig företrädare Vårdförbundet nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS320/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA
