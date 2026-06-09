Sjuksköterska - Rotation, Hematologi, Medicin Mora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Mora Visa alla sjuksköterskejobb i Mora
2026-06-09
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du ha ett varierat och utvecklande arbete inom hematologi? Nu söker vi en sjuksköterska till en 100 % tillsvidaretjänst med rotation mellan Avdelning 67 och Hematologimottagningen på Mora lasarett.
Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där vi tillsammans ger trygg och personcentrerad vård till patienter med hematologiska sjukdomar. Rotationstjänsten ger dig möjlighet att utveckla bred kompetens genom arbete både i slutenvård och öppenvård.
Avdelning 67 är en multiprofessionell akutvårdsavdelning som specialiserar sig mot kardiologi och neurologi. Till båda områdena finns tillhörande specialistläkare. Avdelningen är uppdelad i två sektioner utifrån våra specialiseringar. Vi arbetar i tvärprofessionella team där undersköterskor, sjuksköterskor och läkare samarbetar nära varandra med patienten i centrum. Vi har även andra paramedicinska professioner såsom fysio- och arbetsterapeuter, logopeder och kuratorer som arbetar nära oss och utbyter kunskap.
Hematologimottagningen är en specialistmottagning för patienter med sjukdomar i blod och benmärg. Här sker utredning, behandling och uppföljning av bland annat leukemi, lymfom och andra blodsjukdomar. Arbetet innefattar patientbesök, behandlingar och nära samarbete i team kring patientens vård.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
I rotationstjänsten ingår arbete på både avdelning och mottagning. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Omvårdnad och behandling av patienter med hematologiska diagnoser
Omvårdnad och behandling av patienter med neurologiska och/eller kardiologiska diagnoser
Cytostatikabehandling och andra medicinska behandlingar
Patientinformation och stöd till patienter och närstående
Samarbete i multiprofessionellt teamKvalifikationer
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Du är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga
Meriterande
Erfarenhet av hematologi eller medicinsk vård
Vidareutbildning inom onkologi
Cytostatika-körkort
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Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
1:a linjens chef
Åsa Nordin Asa.M.Nordin@regiondalarna.se 0250-493051 Jobbnummer
9956070