Sjuksköterska - på Psykiatrimottagning nära havet
2026-03-17
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-03-17Beskrivning
Psykiatriska mottagningen Stenungsund är en trevlig öppenvårdsenhet med Stenungsunds och Tjörns kommuner som upptagningsområde.
Arbetsplatsen ligger i centrala Stenungsund, alldeles intill havet. Det finns goda kommunikationer med kollektivtrafik och bil, vilket gör det lätt att ta sig hit. Vi är omkring 30 personer som arbetar här.
Vårt uppdrag är bedömning, utredning och behandling på specialistpsykiatrisk nivå. Vi som arbetar har olika grundprofession såsom; sjuksköterskor, psykologer, läkare, sekreterare, kuratorer, sjukgymnast, rehabkoordinator och arbetsterapeuter. Vi är indelade i två allmänpsykiatriska team och ett psykosteam.
Vi samarbetar även med våra två avdelningar i heldygnsvården, våra DBT- och ätstörningsmottagningar, våra systermottagningar i Ale och Kungälv samt med våra BUP-mottagningar.
De huvudsakliga diagnosgrupperna är depressiva och bipolära tillstånd, personlighetsstörningar, ångestsyndrom, ätstörningar, neuropsykiatriska tillstånd samt patienter med kombinerad psykisk sjukdom och missbruk.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på mottagningen arbetar du med bedömning och behandling av våra patienter tillsammans med andra professioner i ett av våra två allmänpsykiatriska team. I vardera allmänpsykiatriskt team ingår tre sjuksköterskor. Hjälpsamhet och kollegialt stöd är centrala ledord inom yrkesgruppen och för hela verksamheten.
Som sjuksköterska står du för omvårdnadsperspektivet och arbetar självständigt gällande exempelvis kvalificerade, individuella bedömningar. Rådgivande och behandlande samtal är en viktig del, samt läkemedelsuppföljningar. Arbetet sker huvudsakligen via fysiska kontakter men också via telefonsamtal eller digitala vårdmöten.
I arbetet ingår också att möta våra patienters närstående och barn. Vi arbetar i nära samarbete med kommunerna, för att kunna erbjuda patienterna ett så flexibelt omhändertagande som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande är vidareutbildning i psykiatri eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av psykiatrisk öppen- och heldygnsvård är meriterande.
Som person är du ansvarsfull, bra på att samarbeta och tycker om att arbeta i team. Du kan självständigt organisera ditt arbete och prioritera vid behov. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten kan innebära resor, både ut i kommunerna och till Kungälvs sjukhus där vår heldygnsvård är belägen. Du måste därför ha körkort.
Anställningsform
Tillsvidareanställning.
Omfattning
Heltid, dagtid.Övrig information
Vi begär utdrag ur misstanke- och belastningsregistret på alla som erbjuds anställning inom Verksamhet Psykiatri.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1276".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Psykiatrimottagning, Stenungsund Kontakt
Nina Pedersen, enhetschef 076-5371095
9801581