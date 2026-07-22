Sjuksköterska - På Kava Ger Vi Dig En Bred Erfarenhet Inom Akutsjukvård!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-07-22
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du nyfiken på akutsjukvård? Hos oss förenas det bästa av två världar – chansen att få arbeta med akut sjuka patienter kombinerat med tryggheten i vårdavdelningens team!
Avdelning 348B/KAVA på Östra sjukhuset är en kirurgisk akutvårdsavdelning dit patienterna kommer från akutmottagningen. En majoritet av patienterna vårdas för sjukdomar i mag-tarmkanalen. Genomströmningen av patienter är stor, medelvårdtiden är knappt tre dygn, vilket ger en omväxlande och utmanande vardag.
Vi arbetar personcentrerat i team med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Arbetet innefattar utredning och bedömning av akut sjuka patienter där en del vårdas färdigt hos oss medan andra slussas vidare till specialistavdelningar. Det innebär en möjlighet att få bred kompetens inom olika kirurgiska diagnoser.
Varför ska du arbeta hos oss?
Din trivsel är viktig för oss och du välkomnas till en personalgrupp med härlig sammanhållning och gott samarbetsklimat.
Du får en bred erfarenhet inom både akutsjukvård och kirurgisk vård.
För att du ska känna dig trygg i ditt arbete får du en ordentlig introduktion. Är du nyutexaminerad får du en mentor och ingår i verksamhetens eget introduktionsår, utöver det kliniska basåret.
Du blir en del av en arbetsgrupp som fokuserar mycket på kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, och som alltid vill bli bättre!
Vi värnar om personlig utveckling och utformar individuella utvecklingsplaner efter ditt intresse och behov.
Hur ser arbetsuppgifterna ut?
Du kommer att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter för sjuksköterskor, vilket innebär en varierande och stimulerande arbetsdag - där du gör skillnad! I korthet innebär arbetet återkommande bedömningar av vitalparametrar och bukstatus, rond, inskrivning av patient från akutmottagning, förberedelse av patienter inför undersökningar och operation samt läkemedelshantering och provtagning. Du kommer att ha en arbetsledande roll i arbetet kring patienten och koordinera inför akuta operationer, undersökningar och hemgång.
Vem söker vi?
Om du är, eller inom kort blir, legitimerad sjuksköterska kan du vara vår nya kollega! Kunskap och/eller erfarenhet av akutsjukvård och kirurgisk vård är meriterande för tjänsten.
För att lyckas i rollen trivs du med att hantera en omväxlande vardag och är duktig på att omprioritera och möta varje patient utifrån hans eller hennes särskilda behov. Din förmåga att delegera och samarbeta är mycket viktig för tjänsten. Du tar en ledande roll när situationen kräver det och är duktig på att kommunicera i mötet med patienter och anhöriga.
Låter detta som en spännande tjänst och en chans för dig att utvecklas? Urval och intervjuer sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-07-22Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Diagnosvägen 11 (visa karta
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416 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kirurgi Östra, Avd 348 B Kontakt
Vårdförbundet, Susanne Reuterberg 076-1274544 Jobbnummer
10009243