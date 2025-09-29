Sjuksköterska - Ortopedin söker dig till avdelning 15/28
2025-09-29
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du legitimerad sjuksköterska och söker en ny utmaning? Ortopeden Sahlgrenska kan erbjuda dig som sjuksköterska en fantastisk arbetsplats där du kan utvecklas professionellt oavsett var du befinner dig i din karriär!
Om verksamheten
Ortopeden Sahlgrenska består av en 7-dygns vårdavdelning, dagvård samt Ortopedmottagningen som är öppen måndag till fredag.
Patienterna inom verksamheten är huvudsakligen vuxna som genomgår planerad ortopedisk rygg- och tumörkirurgi, men vi vårdar även barn och bedriver akutverksamhet vilket innebär att det är stor variation i arbetsuppgifter.
Hos oss får du ett utvecklande, roligt och självständigt arbete som sjuksköterska! Du arbetar med pre- och postoperativ omvårdnad i ett tvärprofessionellt team. Patientnära omvårdnad varieras med administrativa arbetsuppgifter i ett tätt samarbete med undersköterskor, fysioterapeuter och läkare.
Vad kan vi erbjuda dig?
Ortopeden Sahlgrenska kan erbjuda dig en arbetsplats där livslångt lärande och en hållbar arbetsmiljö står i fokus. Vi tror att om du som sjuksköterska får rätt förutsättningar och trivs på arbetet så kommer du bidra till god och säker vård för våra patienter och bidra till en god arbetsmiljö. Vi arbetar för ett välkomnande klimat och vill att det ska kännas bra för dig som är ny. Kompetensutveckling är något vi värdesätter högt på avdelningen och har därför kontinuerliga utbildningar och föreläsningar från olika yrkeskategorier.
Avdelningen ligger på våning 8, Blå Stråket 5.
Vi kan erbjuda dig
fyra veckors introduktion och mentorskap
dag/kväll/helg-tjänstgöring på vårdavdelningen
storhelgsschema
karriärutveckling och kontinuerlig kompetensutveckling
individuell lönesättning
ett öppet accepterande klimat
utbildningsbefattning (betald utbildning på arbetstid)
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Meriterande för tjänsten är tidigare arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, specialistutbildning med inriktning mot kirurgi, ortopedi eller barn samt handledarutbildning.
Vi tror att du är trygg i dig själv och trivs med att ingå i ett team där arbetsglädje, ett gott samarbete och omtanke om varandra är viktigt. Du uppskattar tydliga rutiner men vet också när du behöver fråga eller be om råd. Ibland uppkommer oplanerade situationer och då kan du anpassa dig efter det, fokusera på rätt saker och göra omprioriteringar i ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vill du komma och träffa oss och se vår fina arbetsplats kan du boka in ett besök med vårdenhetschef Mathilda Erlandsson. Du kanske vill hospitera en förmiddag?
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden, så tveka inte att söka tjänsten redan idag om du är nyfiken på ortopedi!
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
